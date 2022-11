Dunaújváros Futsal –TFSE-BESTRONG 1-4 (1-1)

V: Kiss G. – Mózsa – Ilyés

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés - Ivacs, Csányi, Szili, Godslove. Csere: Váradi, Kovács K. 1, Villám, Dobrovitz, Perjési, Németh T., Paget. Vezetőedző: Tóth Árpád.

TFSE-Bestrong: Nagyistván – Hegyi, Petroff, Dudás 1, Fehér 1. Csere: Kardos, Bagoly, Papp Zs. 1, Nemes 1, Albert, Szűcs D., Fritz. Vezetőedző: Póta Balázs

Az utóbbi időben nem gurult zökkenőmentesen gurult a hazaiak szekere, hiszen zsinórban három vereséget jegyezhettek. A kéthetes tétmérkőzés nélküli időszak után várta a házigazda a tabella éllovasát, abban a reményben, hogy hatékonyabban tudnak majd a kapu előtt teljesíteni.

Az első félidő rendben is lett volna, és az első játékrész hajrájában született gólváltás után bizakodhattak a vendéglátók. A 30. percben azonban Nemes Martin talált be közelről, 1-2. Majd egy kisbüntetőt Fehér Dániel értékesített a 37. percben, majd a középkezdést követően az üres kaput is bevette Papp Zsombor, eldöntve ezzel csatát.