Turós Arnold leszögezte értékelésében, hogy nagyon elégedett volt versenyzőivel az U12-es, serdülő- és junior országos bajnokságon. Nem is csoda, hogy büszkén tekint vissza a csepeli megmérettetésre a Fehérvár Küzdősport SE vezetőedzője, hiszen nyolc ökölvívót küldött ringbe a hétvégi országos bajnokságon, s heten éremmel zártak.

Az U12-es korosztályban Bajcsi Flóra 44 kilogrammos súlycsoportban második helyen zárt. Egy ügyes ellenfelét verte a döntőig vezető úton, a fináléban Ódor Esztertől (VEC) kapott ki 4-1-es pontozással. Serdülő korosztály 51 kg-ban Nagy Zsófia - aki Dunaújvárosból érkezve két hónapja edz Fehérváron - az első mérkőzésén vereséget szenvedett.

Turós Levente kiemeltként kezdte a csatározásokat a serdülők 57 kg-os súlycsoportjában. Az elődöntőben egy rendkívül ügyes felcsúti versenyzőt vert, Bogyor Dávidot (FSK) 5-0-s egyhangú pontozással győzte le. A döntőben Mezei Zsolttal (HIS) találkozott. Turós Leventének nem volt könnyű dolga, mert ellenfele rendkívül rámenős, tapadós bunyót alkalmazott, aki rendszerint bedarálja riválisait. Levi azonban fegyelmének, koncentrációjának és kiváló lábmunkájának köszönhetően magas pontaránnyal, de nehezen verte meg.

"Levi azt mondta, hogy a harmadik menetben már nem is látott a fáradtságtól, csak oda ütött, ahonnan a hangot hallotta." - mesélte a büszke edző és édesapa, Turós Arnold.

A dobogó tetején Turós Levente, előtte fehér pólóban édesapja és edzője, Turós Arnold

Forrás: Fehérvár KSE

Frank Dominik a serdülők 60 kg-os kategóriájában ezüstérmet szerzett. Első győzelem után az elődöntőben Kökény Krisztiánt (ZSU) verte megosztott pontozással, a döntőben Horváth Szabolcstól (HSS) azonban vereséget szenvedett. Serdülő 63 kg-ban Kalocsa Zoárd egy győztes mérkőzést követően nagy meccset vívott a későbbi bajnokkal Bangó Rolanddal (ESI), de megosztott pontozással alulmaradt. Serdülő 66 kilóban Mészáros-Veress Áron első nap kiütötte ellenfelét, majd a döntőben kemény riválissal került szembe, Tószegi Ferenc (BHSE) a korosztályos Európa-bajnokságon ukrán bunyós baját is ellátta már, a kontinensviadalon bronzérmet szerzett. Mészáros-Veress nem is tudta végigbokszolni ellene a finálét. Kezdőként meglepetést okozott Áron ezüstérme. A szintén kezdő bunyós, Panka Dominik serdülő 70 kg-ban kikapott Berki Brendontól, nyert meccs nélkül zárta az ob-t, így is harmadik hellyel. Fekete Leon junior 66 kg-ban nyitásként az első menetben kiütötte ellenfelét, a második körben Szakál Ahmedtól (KSI) szenvedett vereséget annak ellenére, hogy rendkívül szépen bokszolt, így a harmadik helyen zárt.

Az országos bajnokság legjobb U12-es mérkőzésének választották Bajcsi Flóra összecsapását.

A Fehérvár Küzdősport SE serdülő csapata pedig az országos összevetés második helyén zárt.