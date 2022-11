2022. november 26., szombat, 13:00



Bicske II. (15.) – Csór Truck-Trailer (14.)

Pekowski Michal a Bicske II. vezetőedzője: - Rettentően bosszúsak voltunk a martonvásári döntetlen miatt, rutintalanok vagyunk, drasztikus butaságokat, hibákat követtünk el kétgólos vezetésünk után. Fontos helyzetekben nem tudtunk tiszta fejjel döntéseket hozni. Nem rúgtunk ki egy utolsó kipattanó labdát, a pontrúgásoknál rosszul fogtunk embert. Az első félidő utána magabiztosan mentünk az öltözőbe, de aztán a folytatásban agresszívabbak voltak a házigazdák, és nem tudtuk velük felvenni a versenyt, és a végén egy átlövésből kapott góllal egyenlítettek. Összességében igazságos a döntetlen, de maradt bennem hiányérzet bőven. A Csór csapata hasonló képességű, mint a miénk, ismerjük őket, de az utolsó hazai mérkőzésünkön győzelmet várok a csapattól. most is lesznek visszajátszóink az NB III-as csapatból, ketten, vagy hárman jelenthetnek erősítést.



Tordas R-Kord (7.) – Mányi TK (9.)

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Legutóbb az első félidőben a Gárdony jobb volt nálunk, de aztán ki tudtunk egyenlíteni, majd a hazaiak ismét megszerezték a vezetést. Az igazsághoz tartozik, hogy mindkét csapat kihagyott egy-egy büntetőt, bár a végén egy pontot azért elhozhattunk volna. A Mány csapata hasonló hozzánk, egyszer meglepetést okoz, máskor pedig alárendelt szerepet játszik. A csapatunk egységes, nem lesz hiányzónk, hazai pályán játszunk, nagyon remélem, hogy sikerül őket legyőzni.



Sárosd (8.) – MÁV Előre FC Főnix (3.)

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - Mányon jobban alkalmazkodtunk a pályához, a körülményekhez, és végre megnyertük a párharcokat, bár igazi futballról nem beszélhettünk többet volt a labda a levegőben, mint a földön. A kétgólos vezetésünk után pedig inkább a fizikai dominanciáról szólt a mérkőzés. Feltétlenül kellő önbizalmat adhat a folytatása, hogy az utóbbi három mérkőzésből kettőt megnyertünk. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy két nehéz meccs vár ránk még ősszel a második, illetve harmadik helyezett ellen. Szeretnénk ott maradni a középmezőnyben, más kérdés hogy egyik párharcnak sem mi vagyunk az esélyesei, de legalább nem nyomja a teher a játékosok vállát. Nagyon régen játszottunk hazai pályán, természetesen szeretnék nyerni és meglepetést okozni a Főnix FC ellen. Úgy tűnik, hogy szombaton teljes lesz a keretünk, Hushegyi Csaba is visszatérhet eltiltása után, ezt feltétlenül könnyebbséget jelent.



2022. november 27., vasárnap, 10:30



Ercsi Kinizsi (11.) – Bodajk SE (12.)

Flórián Gábor az Ercsi Kinizsi elnöke: - Úgy érzem, hogy kezd magára találni a társaság, már Tordason is biztatóan játszottunk, Lajoskomáromban igazságos eredmény született. A Bodajk elleni mérkőzésünket is a cukorgyári pályán rendezzük, a helyezéseket tekintve a csapatok állnak egymáshoz és feltétlenül győzelmet várok tőlünk. A hátralevő két mérkőzésünkből legalább négy pontot kellene szereznünk, amennyiben pedig mindkettőt megnyerjük, akkor benne lehetünk az első tízben az őszi idény zárásakor. Nem vagyunk ugyan sokan, de mindenki hadra fogható lesz, teljes kerettel készülünk a mérkőzésre.



Lajoskomárom (6.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Véleményem szerint csupán egy pont volt az Ercsi elleni mérkőzésben, reális eredmény született. Nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna bár az akarattal nem volt baj. Talán, ha szerencsénk van, akkor be tudtuk volna húzni a három pontot, ám ezúttal Fortuna nem állt mellettünk. A listavezető Gárdony ellen elsősorban a tisztes helytállás a cél, Gárdonynak nem ebben az osztályban van a helye, kimagaslik ebből a mezőnyből, de azért megpróbálunk minél jobb eredményt elérni. Abban feltétlenül bízom, hogy meg tudjuk nehezíteni a dolgukat. A keret teljes lesz Csörgei Bálint hiányzik majd, aki legutóbb összeszedte ötödik sárga lapját.



2022. november 27., vasárnap, 13:00



Martonvásár (13.) – Tóvill Kápolnásnyék (4.)

Kriston Attila a Martonvásár vezetőedzője: - A Bicske II. elleni mérkőzést a sírból hoztuk vissza, de igazság szerint meg kellett volna nyernünk a találkozót. Utólag belegondolva a csapat mentális erejét mutatja, hogy kettő, illetve egygólos hátrányból vissza tudtunk jönni a meccsbe. Ez a jövő szempontjából igencsak biztató, van tartás a társaságban, nem hajtották le a fejüket, ha nem mentek előre. Minden mérkőzést szeretnék nyerni, így a vasárnapi Kápolnásnyék elleni találkozót is. Két szomszédvár összecsapása lesz, a megszerzett pontok alapján ők jelenleg jobban állnak nálunk, de nekünk nem szabad nézegetni a tabellát. Jelen állás szerint úgy tűnik nem lesz hiányzónk, teljes csapattal tudunk kiállni.



Ikarus-Maroshegy (5.) – Sárbogárd (2.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Az utóbbi két hazai mérkőzésünkön nem forgott veszélyben a győzelmünk, ami az eredményességet illeti nem vagyunk rossz szériában, hatmeccses veretlenségi sorozatot produkáltunk. Ráadásul ezt egy rendkívül fiatal társasággal értük el, abszolút nem lehetünk elégedetlenek, bár játékban egy kicsit hektikusak vagyunk. Az Enying ellen jól futballoztunk, bátor volt a csapat, azonban a Csórral szemben kicsit enerváltak voltunk, főleg az első játékrészben, de szerencsére így is sikerült itthon tartani a három pontot. Ami a fájó benne, hogy ismét történtek sérülések, Molnár Viktor már korábban is Achilles-sérülésével küszködött, de most az első félidőben Kókány Pétert is le kellett cserélni bokasérülés miatt. Nem lesz egyszerű dolgunk a Sárbogárd ellen ezáltal, a felsoroltakon kívül még van két-három olyan játékosunk, akinek a jelenléte nélkül nem lesz könnyű jól szerepelni ezen a mérkőzésen. Abban bízom, az húszas éveik elején járó játékosaink átérzik ennek a súlyát, és megfelelően helyettesítik a távollevőket, valamint az ifistáink kis kitesznek magukért, és meg tudjuk nehezíteni ellenfelünk dolgát. Amennyiben mindenki odateszi magát akkor lehet esélyünk, ellenkező esetben a tisztes helytállás lesz a cél, de remélem, hogy ismét szebbik arcát mutatja a csapat.



Szabadnapos: Enying (10.)