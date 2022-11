A magyar válogatott, illetve az U21-es válogatott felkészülési mérkőzései miatt az elmúlt hétvégén szünet volt a másodosztályú bajnokságban. A csapatok nagy része a napi gyakorlások mellett edzőmeccseket is a programba iktattak. Így tett az AFC Csákvár együttese is, amely az utolsó három játéknap előtt a BFC Siófokkal játszott tesztmérkőzést múlt csütörtökön – csak, hogy megmaradjon a heti meccsek sora. Örvendetes volt a sárga-kékek háza táján, hogy két játékos is meghívót kapott az U21-es válogatott keretbe. Auerbach Martin azonban kénytelen volt kihagyni betegsége miatt az összetartást, viszont Alaxai Áron bemutatkozhatott az Azerbajdzsán elleni győztes csapatban. Azóta szerencsére Auerbach is felgyógyult, és Hegedűs Ferenc kapusedző irányításával próbálja minél hamarabb utolérni magát, míg Alaxai visszatérve a törökországi túráról azonnal bekapcsolódott a közös munkába. A siófoki edzőmeccsen kisebb sérülés miatt nem lépehetett pályára Hornyák Marcell, de ő is felépült és már teljes intenzitással edz.

Rátérve a vasárnapi összecsapásra: a nagy múltú, 1928-ban alapított Nyíregyháza Spartacus hetedik éve szerepel az NB II-ben, de korábban többször hosszabb-rövidebb ideig tagja volt az első osztályú mezőnynek is. Jelenleg a tabella 12. helyén áll a szabolcsi legénység, eléggé hektikus teljesítményt nyújtva az idei pontvadászatban.

Tavaly Nyíregyházán 1-1-es végeredménnyel zárult a két csapat találkozója, ám a csákvári visszavágót 3-2-re megnyerték a piros-kékek. Igencsak hullámzó volt a meccs, mivel előbb kétgólos előnyt kovácsolt a Szpari Zamostny Balázs és Andrei-Robert Banyoi góljaival, melyet a nyáron Szombathelyre szerződő Molnár Rajmund kiegyenlített, majd jött Novák Csanád, és a 93. percben megszerezte a győztes találatot.

Feltétlenül figyelni kell a csákváriaknak, mert ellenfelük kerete nem gyenge, több rutinos, az élvonalban is hosszabb időt eltöltő játékos kap rendre helyet a kezdőcsapatukban.