A triatlon világbajnoki sorozat pontszámai alapján Dévay Márk a 23. helyen zárta az évet, ehhez kellett a legutóbbi, Abu-Dzabiban rendezett viadalon legjobb magyarként elért 14. pozíciója.

A legmagasabb szinten jegyzett világbajnoki sorozatban a sportág krémje, a világelit verseng évről-évre. Tavaly novemberben rajtolt a megmérettetés-füzér, a hétvégi futam volt a Grand Final, azaz a nagydöntő. A vb-helyezések mellett itt dőlt el a ranglista helyezések sorsa is.

– Az Emírségekbeli versenyt megelőzően három hetes edzőtáborban próbáltunk készülni a rendkívüli klímára. Cipruson 24-25 fokos időjárásban akklimatizálódtunk az Abu-Dzabiban ránk váró 35 fokos melegre – mesélt az előkészületekről a Dévay-testvérek édesapja és edzője, Dévay László.

20200513 Székesfehérvár A képen balról-jobbra: Dévay Márk triatlonista, Dévay László édesapa és edző és Dévay Zsombor triatlonista. Fotó: Pesti Tamás PT Fejér Megyei Hírlap

Forrás: Pesti Tamás/FMH archív

– Sok triatlonos választotta edzőtábora helyszínéül Dubajt, ami csupán egy órányira van Abu-Dzabitól, de a magyar válogatott szakmai stábja és a Magyar Triatlon-szövetség tudatosan döntött a fokozatosság mellett. A hatalmas hőterhelés kimerítette volna a versenyzők szervezetét, s fáradtan álltak volna rajthoz a világbajnokságon.

A nagyobbik Dévay-testvér, Márkó csak két hetet töltött Cipruson, mert az edzőtábor első hetében még Bermudán versenyzett, s lett huszadik az utolsó előtti vb-futamon. Az édesapa, és egyben tréner látta, jó formában vannak a fehérvári fiúk.

– Az időjárási viszonyok megviselték a mezőnyt, érdekes, leginkább azokat, akik hasonló klímával rendelkező országból érkeztek. Az U23-as versenyen szereplő Zsombor annak ellenére szerepelt jól, hogy a covid miatt korábban egy hónapot kihagyott, majd a törökországi Európa-kupán gyomor- és bélfertőzést szedett össze. A kerékpáros pálya Abu-Dzabiban rendkívül csúszós és homokos volt, Zsombi két bukásba is belekeveredett, de nem adta fel, sebekkel tarkítva is befejezte a versenyt. A 38. helyen kezdte a futást a kerékpáros depóban, s a 24. pozícióba futott fel végül. Rettentő büszke vagyok rá, hogy bevállalta, hogy végigcsinálja a versenyt. Ha nem esik át az előtte bukókon, akkor a tizedik hely környékén ért volna célba – vélekedett az U23-as versenyről Dévay László.

Dévay Zsombor, az U23-asok versenyén / Forrás: Magyar Triatlon-szövetség



Az elit felnőtteknél brutálisan erős mezőny viaskodott. Nem hiányzott senki a világ legjobbjai közül.

Dévay Márk végig vezetve elsőként szállt ki a 30 fokos óceánból az úszást követően.

– Pedig nem volt problémamentes a szám. Az óceán egyik öblében úsztak, Márkot a rajt előtt pedig megcsípte egy medúza. Kérdéses volt, hogy el tud-e indulni, de nem jelentkezett nála allergiás reakció. Az öbölben a motoros hajók hullámokat generáltak, de így, ebben a meleg vízben is jó tempót úsztak a srácok.

A kerékpár-pályán elszökött egy 15-ös boly, mely aztán 9 fősre morzsolódott. A 40 kilométeres távot a parti sétányon kialakított kört kilencszer teljesítve tudták le, poros, csúszós kőburkolaton.

Dévay Márk remekül versenyzett

Forrás: Aquawiz HongKong



– Mindenki hajtani akart, volt olyan pont, amikor az elmenők egyperces előnyt kovácsoltak az üldözőkkel szemben. A végére 35 másodpercre olvadt ez az előny. Márkó a kilenc fős szökevény bolyban a negyedik helyen tekert a célba. Ezután remek futással ért be a 14. helyen. Ebben a mezőnyben a Top 20-ba kerülni, nagy eredménynek számít. Nagyon szépen versenyzett – mondta büszkén a Trion SC edzője.

Talán némileg doppingolhatta a fehérvári triatlonosokat, hogy a megmérettetés előtt láthatták a Formula-1-es idényzáró után Abu-Dzabiban maradt, s ott tesztelő sztárpilótákat is. Éppen a Forma 1-es csapatok programja miatt változtattak helyszínt a triatlonosok, a korábbi viadalokat az autóverseny-pálya szomszédságában rendezték.

Dévay Márk idei szereplése hatással volt az olimpiai kvalifikációs rangsorra is. A 26 éves triatlonos második legjobb magyarként a 23. jelenleg.

Pár nap pihenőt kaptak a Dévay-testvérek, majd megkezdik az alapozást, mert jövő márciusban már beindul az újabb kvalifikációs versenyidőszak.