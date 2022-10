A Volán a tavalyi nagyszerű szereplésének okán a klub történetében először elindulhatott a CHL-ben, az európai hoki legnagyobb nemzetközi sorozatában. A sorsolás után kiderült, elsőre elég komoly négyesbe került a Fehérvár, hiszen a címvédő Rögle és a több volt NHL-es játékost a soraiba tudó Zürich is ugyanabba a kvartettbe került a kék-fehérekkel a lengyel Katowicével együtt. A két erősebb ellenfél ellen egy-egy alkalommal nagyobb vereségbe is beleszaladt az AV19, de a Fejér megyeiek célja nem is a továbbjutás volt, hanem a fejlődés. Minden téren.

– Óriási megtiszteltetés volt, hogy részt vehettünk ebben a kalandban, jó volt más hokikultúrákkal megismerkedni és látni azt, máshol hogyan csinálják. A csapat szempontjából rendhagyó lett a szezonra való felkészülésünk, kicsit talán még rá is nyomja ez a bélyegét a ligában való szereplésünkre, a BL-ben keveset volt nálunk a korong, ehhez is hozzá kell szokni. A jégen kívül, a szervezetünk szempontjából is fontos tapasztalatokat gyűjthettünk, a szurkolóknak is biztos maradandó élmény volt ez az utazás – mondta lapunknak Szélig Viktor, a klub általános menedzsere. – A BL-ben elég szigorú előírások vannak, úgy gondolom, hogy ezt sikerült megugranunk, probléma nélkül lezajlottak az események, Az utazásokat sem volt egyszerű összerakni, de szerintem ez az egész nagyon pozitív dolog volt az egész szerveztünk szempontjából is. Ha lesz még majd lehetőségünk a CHL-ben szerepelni, akkor ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve tudunk majd akár szakmailag, akár szervezetileg hozzáállni a feladatokhoz.

A sorozattól való búcsúzás pedig igazán szépre sikeredett, hiszen Lengyelországban 4-2-re, míg szerdán hazai pályán 1-0-ra győztek Háriék a Katowice ellen, a csoport harmadik helyén zárt a Fehérvár.

– Ezt az utolsó mérkőzést kicsit úgy láttam, mint ahogy előzetesen elképzeltem az egész Bajnokok Ligáját. Szuper kis hokiünnep volt Fehérváron, nagyon jó hangulattal, szoros mérkőzéssel. Nem feltétlenül a legjobb találkozó volt, amit itt volt a CHL-ben, de jó összecsapást láthattak a nézők, mindenki pozitív élménnyel zárhatta a szerdát.

Ami az ICEHL-es szereplést illeti, a Fehérvár eddig hullámzóan teljesít az osztrák központú ligában, a hétvégén pedig ismét hosszabb idegenbeli túra vár a keretre, hiszen péntek este 19.30-tól a Vorarlberg otthonában lépnek jégre, míg szombaton Innsbruckban Háriék.

– Nem lesz egyszerű ez a hétvége. Ez a két hetes rohanás vége, elég sűrű volt. Azt várom, hogy szép lassan felvegyük a liga ritmusát és játszunk jól. Még nem teljesen állt össze a csapat. Pont azért, mert egy kicsit rendhagyó volt a ligára való felkészülés, ezért csomó olyan játékelem nem tudott megerősödni, vagy kialakulni rendesen, ami ahhoz szükséges, hogy egyenletesen, jó eredményeket tudjunk elérni. Ez is egy tanulási folyamat, hiába viszonylag kevés az új játékos a csapatban, brigádnak fel kell építenie magát. Van potenciál a társaságban, de a verseny a ligán belül nem lett kisebb. A feladat adott, fel kell nőnünk hozzá, meg kell találnunk a módját, hogyan tudunk sikeresek lenni. Az utóbbi időben több mérkőzésünk volt, amelyek szorosak voltak, de végül nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna. Az eredmények akkor jönnek majd, ha a pályán olyan dolgok történnek, amit mi elképzeltünk. Úgy jöjjünk le a pályáról, hogy nincs az a frusztráció, mint a Villach, vagy a Graz elleni találkozó után. Tegyünk meg mindent a jégen, a szerencséért meg is kell dolgozni.