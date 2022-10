Utoljára június közepén találkoztak az együttesek a bajnoki bronzcsata során, az egyik fél két győzelméig tartó csatát gyorsan lerendezték a Fejér megyeiek, hazai pályán és idegenben is gond nélkül nyertek, ezzel megszerezték a harmadik helyet. Az idei bajnokságban is jól szerepel mindkét brigád, a kecskemétiek a 3. helyen várják a folytatást. Voltak még jobb pozícióban is, vezették a tabellát, az első négy meccsüket megnyerték, azonban legutóbb komoly verésbe szaladtak bele, hazai pályán kaptak ki 91-53-ra veretlen listavezető Szolnoktól. Az Olaj KK mögött a Falco helyezkedik a tabellán, a KTE-hez hasonlóan 4-1-es mérleggel, a fehérváriak három siker mellett kétszer kikaptak, balszerencsés körülmények között.

Az első körben a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét könnyedén, 79-55-re verte a nyíregyháziakat, aztán Szegeden nyertek 77-69-re, a DEAC-ot fölényesen múltak felül, 87-69 állt a táblán a lefújáskor, majd bravúros, egylabdás, 75-74-es sikert arattak Körmenden. A koronázóvárosiak a nyitófordulóban hosszabbításos, 93-84-es vereséget szenvedtek Pakson, aztán zsinórban háromszor diadalmaskodtak, az Oroszlányt hazai pályán, alig hihető különbséggel porolták el, 106-39-re, a Zalaegerszeget idegenben, 76-70-re, a Szegedet pedig vesztett helyzetből, hosszabbítás után, hatalmas ütközetben, 102-95-re gyűrték le a Gáz utcában. Majd következett múlt hétvégén a körmendi találkozó, félidőben magabiztosan, 43-27-re vezettek, végül a dudaszó pillanatában szenvedtek vereséget, 86-83-ra kikaptak. Más céljuk nem lehet, mint a KTE legyőzése, amire meg is van minden esélyük.

- Az Egis ellen fájó vereséget szenvedtünk. Nagyon jól kezdtük az összecsapást, kontrolláltuk a játékot, egészen a negyedik negyed zárásáig a mi akaratunk érvényesült. Azonban a végjátékban hibáztunk, a Körmend extra dobásaival megnyerte a meccset. Természetesen javítani szeretnénk szombaton, a KTE masszív csapat, az erejük az egységben rejlik, a csapat magja évek óta együtt szerepel. Azonban úgy gondolom, jobbak vagyunk náluk. Gyors játékot kell játszanunk, ha ezt megvalósítjuk, megnyerjük a mérkőzést – mondta a Körmenden 15/9 pontot szerző albás irányító, Pongó Marcell.

A KTE vezetőedzője, Forray Gábor nagyon várja az összecsapást. A tréner Fehérváron töltötte élete jelentős részét, a Gáz utcában kezdett kosárlabdázni, végigjárta a korosztályos együtteseket, de a felnőtteknél nem jutott szerephez. Vezetőedzőként igen, a 2020-21-es szezonban irányította az Albát, az 5. helyen zárt együttesével. Aztán visszatért korábbi sikerei színhelyére, Kecskemétre, a legutóbbi idényben a 4. helyen zártak, ami komoly bravúrt jelentett.

- Mindig szívesen jövök a városomba, szeretem a Gáz utcai mérkőzéseket. Nem udvariasságból mondom, a bajnokság egyik nagy esélyese az Alba, a vezetők ezúttal nagyon jó keretet hoztak össze, úgy gondolom, a Szolnok, a Fehérvár és a legutóbbi bajnok, azonban kissé meggyengült Falco kiemelkedik a mezőnyből. Mi is nagyon jól indultunk, az első négy összecsapást hoztuk, legutóbb, a Szolnok ellen is jó eredményre számítottam, a nyár elején, a bajnoki elődöntőben legyűrtük őket. Ezúttal semmi sem sikerült, gyengén játszottunk, ami előfordul a szezonban, nekik viszont minden összejött. Nagyon remélem, a hétvégén, Fehérváron jobban teljesítünk. A meccs egyértelmű esélyese a házigazda, ami nem jelenti azt, hogy nem bízom a győzelmünkben. Ehhez azonban nagyon jó játék szükségeltetik, kiváló dobóformával kell jelentkeznünk. Az Alba a magyar kulcsembereit megtartotta a nyáron, valamint Somogyi Ádám személyében igazoltak egy kiváló, válogatott irányítót, aki ráadásul a fiatalszabálynak is megfelel. Ő nem azért van pályán és kap sok bizalmat, mert 23 éven aluli, hanem azért, mert nagyon jó játékos, minden magyar együttesben alapembernek számítana.

Forray a fehérváriak játékáról elmondta, nem változott a tavalyi szezon óta, ami nem is csoda, tavaly november óta ugyanaz az edző irányítja.

- Matthias Zollner érthetően nem változtat a legutóbbi idényben bevált taktikán. Ugyanazt a védekezést választják, valamint a támadási variációk is hasonlóak. Mégis működik, mert gyors játszanak, nehéz őket levédekezni. Sokszor szerepelnek alacsony szerkezetben, ami komoly nehézséget okoz az ellenfelek, de az alba állománya adott hatékonyan működő magas szerkezetre is, a játékuk idomul a mai, modern európai trendhez. A Fehérvár egész pályán agresszívan letámad, állandó nyomást igyekszik helyezni a labdás játékosra. Ha belekényszerít bennünket a gyors játékba, nem sok esélyünk lesz, ezt igyekszünk kivédeni. Az Alba hazai pályán különösen imponáló, az Oroszlányt közel hetven ponttal verték, ami elképesztő eredmény volt. Legutóbb, Körmenden balszerencsés vereséget szenvedtek, pechesen kaptak ki Pakson is.

A KTE alapcsatában a magyarok közül Wittmann és Kucsera felnőttként áll rendelkezésre, a többiek ifisták. A légiósok közül az amerikai irányító, Marques Townes, továbbá az európai kontingens, Klobucar, Borisov, Dmamicanin és Karahodzic jut szóhoz a meccseken, mindannyian hozzátesznek a csapat teljesítményéhez. A kezdő ötösben Townes, Wittmann, a fiatalszabály miatt Milan Ivkovic, a palánk alatt pedig Dramicanin és Karahodzic indítja a meccseket.