Az autózás királykategóriája soha sem volt mentes a feszültségtől, a vitáktól, a balhéktól. Eddig azonban többnyire a technikai szabályzat kiskapui okozta a legtöbb problémát, azonban most egy picit más a helyzet. Az FIA már régebb óta dolgozott az új szabályokon, de nem csak technikai, hanem egyéb területeken is. Alapvetően az új regulák az idei évadtól léptek volna életbe minden téren, azonban a koronavírus-járvány az úgynevezett költségvetés-plafon bevezetését előrébb hozta, már a tavalyi idényben is e mentén kellett a csapatoknak tervezniük a büdzsét. Az előző F1-es világbajnoki fináléjának történetét mindenki ismeri, kiélezett harcban egy némileg vitatható versenybírói döntés után Max Verstappen, a Red Bull pilótája első ízben ért fel a királykategória csúcsára. A most futó szezonban bár a Ferrari és Charles Leclerc biztatóan, jó formában kezdte az új technikai formulák által megszabott idényt, Max Verstappen olyannyira felzárkózott, hogy mára már csak idő kérdése a a holland újabb világbajnoki címe.

Legalábbis a pályán elért teljesítmény alapján, ugyanis a szingapúri nagydíjon bombaként robbant a hír, hogy a Red Bull és az Aston Martin kicsúszhatott a tavalyi szezonra meghatározott költségvetési sapkából. A nagyobb túlköltekezés a konstruktőri címvédőt és jelenlegi várományosát érinti. Az elmúlt hétvégén a Ferrari és a Mercedes csapatvetése is hangot adott aggodalmának és megfelelő súlyú büntetést szorgalmazott, míg az energiaitalosok nem értik, az FIA szobaiból hogyan szivároghatott ki bármilyen információ, annak tükrében, hogy a hivatalos iratokat és az istállók kimutatásainak elemzését szerdára ígérte a nemzetközi szervezet. Természetesen mindent tagad a Red Bull és rágalmazással fenyegeti riválisait.

A probléma állítólag onnan ered, hogy a csapat és a szövetség a különböző, Red Bull nevét viselő cégek munkatársainak bérét és munkáját könyvelhették el máshogy. A hírek többek között tíz millió eurós túllépésről is szólhat, ami akár a tavalyi évadban, akár az ideiben fontos tizedeket jelenthetett az osztrákoknak.

Egy biztos, az FIA nehéz szituációba kerülhet. Ugyanis ha bebizonyosodik bármelyik csapat bűnössége, akkor a mértékhez illően büntetést kell kiszabni, legrosszabb esetben a bikák világbajnoki címei is veszélybe kerülhetnek. Kérdés az, hogy az esetleges kizárást megmerné-e lépni az FIA, de ha a szövetség súlyos vétség esetén sem büntetne drasztikusan, elrettentő példával, akkor a következő években további költségvetési botrányoknak alapozhat meg. Szerdán remélhetőleg tiszta víz kerül abba a bizonyos pohárba..