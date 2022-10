Szomorú pillanatok vezették fel az elhalasztott bajnokit. A ZTE elleni, pénteki összecsapás időpontjában a stadion előtti téren összeesett a kerékpárját toló, 70 esztendős Szmilek Imre, majd az arénából a segítségére érkező mentőcsapat erőfeszítései ellenére életét vesztette, miközben a Vidi a pontokért harcolt a játéktéren. Az ő tiszteletére tartottak taps övezte gyászszünetet a találkozó előtt.

118. alkalommal csapott össze az élvonalban a Vidi és az Újpest. Az utóbbi esztendőkben a fehérváriak maguk javára billentették az egymás elleni örökmérleget, 50 piros-kék siker súlyozta a hazaiak serpenyőjét 25 döntetlen mellett és a 42 újpesti diadallal szemben.

Láthatóan tovább kívánta fűzni a lilaverés füzérét a Vidi – no meg persze a Puskás otthonában begyűjtött egy, majd a ZTE ellen elvesztett két pontot fejelte volna meg hárommal. Egy perc sem telt el a meccsből, mikor Kodro 18 méteres, középre tartó lövését paskolta az égbe Dorde Nikolics, majd a kipattanóra érkező Pinto közeli fejesét is bravúrral ütötte ki, végül Bumba kotrását is blokkolta a szerb kapus. Nem unatkozott, megdolgoztatták a hazaiak az összecsapás elején, mert nem sokkal később Nego jobbról eleresztett lövését is védte. Kihúzta azonban az Újpest kapott gól nélkül az első negyedórát, ehhez azonban kellett Kodro „túlpörgése” is. A fehérvári csapatba romániai kölcsönidőszaka, majd súlyos sérülését követő rehabilitációja után visszatérő Lyes Houri mesteri labdával futtatta a bal oldalon Heistert, aki jól centerezett középre, ahol a Vidi bosnyák gólvágója túlfutott a labdán, meg kellett torpannia, s már nem tudott a hálóba kotorni. A 35. perctől beszorult a Vidi. Az addig rendkívül vérszegény lilák hosszú percekig állomásoztak a hazaiak térfelén, köszönhetően főként annak, hogy a labdakihozataloknál rendre hibáztak Stopiráék. Azonban Kovács Dánielnek így sem akadt dolga, az újpestiek egyszer sem jutottak lövésig. A szünet előtt az exfehérvári Csoboth Kevin cselezte magát a tizenhatoson belülre, lövése Stopira lábáról pattant a kapu mellé. A félidő utolsó pillanatában Nego elől mentett térddel Nikolics, Dárdai pedig távolról a keresztléc fölé durrantott.

Lyes Houri újra pályára léphetett a Vidiben

Forrás: Tóth Ella/molfehervarfc.hu

A fordulást követően tíz percen át a fehérvári térfélen zajlottak az események, bár ezeken sem kellett tövig rágniuk körmeiket a kilátogató nézőknek. Aztán az 56. percben Nego húzott el a bal oldalon, a rövidre küldte a labdát, ahova Bumba érkezett jókor, de Nikolics és Szabó Bálint együttes erővel mentettek szögletre. Rendkívül alacsony színvonal honolt a pályán, helyzeteket továbbra sem igazán dolgoztak ki a csapatok, így jobb híján a két szurkolótábor egymással kezdett el foglalkozni. A 72. minutumban Goure lábáról lopta le a labdát Kovács-kapus. Mindkét szakvezető frissíteni próbált, hátha egy talált góllal pontokat lehet szerezni. 15 perccel a rendes játékidő vége előtt harsant fel először a fehérvári ultrák „Harcoljatok!” felkiáltása, majd a nyolcvanadikban már keményebb hangnemre váltottak. Mert vezetett az Újpest. A súlyos bokasérülést szenvedett Pinto labdavesztéséből indult az akció, melynek végén Branko Pauljevic a hosszú sarokba tekert 16 méterről, 0-1. Ezután is elmaradtak a Vidi-rohamok, a lilák növelhették volna fórjukat, válaszként egyedül Zivzivadze veszélyeztetett, de ő is mellé lőtt.

A végére a fehérváriak minden hitüket elvesztették, a hazai szurkolók nem ok nélkül tüntettek a harmatgyenge produkciót látva.

JEGYZŐKÖNYV

Mol Fehérvár FC – Újpest FC 0-1 (0-0)

Mol Aréna Sóstó, 2347 néző. V.: Farkas Ádám (Horváth Z., Szalai D.)

Fehérvár: Kovács D. – Nego, Serafimov, Stopira (Larsen, 74.), Heister – Rúben Pinto (Bamgboye, 81.), Fiola – Dárdai (Zivzivadze, 74.), Houri (Kastrati, 60.), Bumba (Schön, 60.) – Kodro. Vezetőedző: Michael Boris

Újpest FC: Nicolics – Szabó B., Csongvai, Diaby, Antonov – Onovo – Simon (Pauljevic, 63.), Mack (Boumal, 74.), Csoboth (Bjelos, 87.) – Katona M., Goure (Tallo, 74.). Vezetőedző: Milos Kruscic

Gól: Pauljevic (80.)

Sárga lap: Heister (63.), Pinto (66.), Stopira (81.), Rockov (81.) ill. Antonov (14.), Pauljevic (90+1.), Szabó B. (97.)