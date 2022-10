A szombati megyei derbin a második harmadban megszerezte a vezetést a DAB Pinczés révén. A végig kiegyenlített találkozón aztán az utolsó harmadban Mingazoc révén sikerült egyenlítenie a FEHA19-nek. Bár a hosszabbításban emberelőnyben is támadhattak a hazaik, a bónuszpont sorsa csak a büntetők során dőlt el, a szétlövésből az Acélbikák kerültek ki végül győztesen.

FEHA19 – DEAC 2-5 (0-2, 0-1, 2-2)

Székesfehérvár, 206 néző. V.:Németh, Korbuly, Szabó, Kedves.

FEHA19: Tóth B. – Mingazov, Kóger (1), Cizas, Mayer, Mihály – Csollák, Reiter, Ambrus Cs. (1), Fekete, Keceli-Mészáros – Farkas B., Salamon, Rétfalvi 1, Dézsi, Farkas L. – Hrubo, Győrffy, Alapi, Kiss, Grin. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DEAC: Gönczi – Jakabfy, Zalamai (3), Izacky (1), Dalecky (1), Spirko 2 – Bogesic, Sosunov, Kozma, Mihalik 1, Novotny (1) – Vokla (1), Bukor, Révész, Sági 1, Molnár – Sándor, Borbát, Mihalik, Smirnov. Vezetőedző: György József.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 25-39

A DEAC elleni találkozót Mihály helyzete nyitotta meg, majd a Debrecen játszhatott emberelőnyben, Mihalik lehetőségnél Tóth védett, majd öt az öt ellen szintén a vendégek támadója vezethette ziccerben a kapura, de ismét a fehérvári portás jött ki győztesen kettejük párharcából. Egy újabb emberhátrányt már nem úszott meg a Fehérvár, Sági talált be, 0-1. Nem sokkal később jött a második debreceni találat, Spirko szinte senkitől nem zavartatva sétálhatott be a kapu elé, és közelről nem hibázott. Később a hazaiak is támadhattak öt a négy ellen, de még csak helyzetig sem jutott Anatoli Bogdanov gárdája. Öt az öt ellen Mihály közelről lőttbe bele Gönczibe a korongot.

A második harmad kiegyenlített játékkal kezdődött, aztán Mihalik megcsöngette a kapuvasat, a túloldalon Dézsi került helyzetbe. Öt perc eltelte után emberelőnyben jöhetett e FEHA19, de a szépítés nem sikerült. A folytatásban mindkét együttes játszhatott fórban, egy emberelőnyös szituációt pedig gólra váltott a DEAC, három perccel a vége előtt a lendületből érkező Mihalik bombázott a fehérvári kapuba, 0-3.

Az utolsó játékrész elején felzárkózási esélyt kapott a FEHA19, Vokla ülhetett ki a büntetőpadra. A fórban sikerült a szépítés, Rétfalvi talált be, 1-3. Nem sokáig tarthatott a hazaiak öröme, Spirko fonákkal mattolta Tóthot, 1-4. A folytatásban mindkét gárda még betalált, a vendégek részéről Dalecky, míg a Fehérvárból Farkas Botond volt eredményes. A vége 5-2 lett a DEAC javára.