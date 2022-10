Mindkét együttes eddig négy mérkőzésen van túl a liga idei kiírásában. A FEHA19 egyelőre még pont nélkül áll a tabellán, Anatoli Bogdanov tanítványai két súlyosabb vereség után próbálnak meg talpra állni. A Gyergyó 10-1-re nyert Fehérváron, majd pénteken a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában 6-0-s vereség lett a találkozó vége.

Ezúttal sem lesz könnyű dolga a fiataloknak, hiszen az UTE jól kezdte a bajnokságot, a lila-fehérek jelenleg a negyedik helyen állnak az Erste Liga tabelláján. Az Újpest kezdésnek a DVTK-t verte hosszabbításban, majd a rangadón 5-3-re kikaptak a Ferencvárostól. A harmadik körben 4-3-re verte az UTE a Csíkszeredát, majd 5-2-re a Debrecent.

– Eddig jók az Újpest eredményei. Van néhány sikerük, például a Csíkszeredát is le tudták győzni. Kemény meccs lesz. Nagyon gyors és technikás csapatról van szó, szóval élesnek kell lennünk és a legjobbunkat kell nyújtanunk. Ebben a bajnokságban nincsenek könnyű ellenfelek, de ha lennének is, az Újpest biztosan nem ezek közé tartozna. Oda kell figyelnünk, és a legjobb játékunkra lesz szükség ellenük – mondta Anatoli Bodganov a találkozó előtt.

A tervek szerint az Újpest ellen jégre lép már Boris Hrubo. A 188 centiméteres szlovák hátvéd júniusban ünnepelte a 20. születésnapját. 2021 nyaráig hazájában játszott, a MsHKM Zilina, majd a HK 95 Povazska Bystrica korosztályos együtteseiben is szerepet kapott. Az utánpótlás-bajnokságok mellett a szlovák másodosztályban is bemutatkozhatott Povazska Bystrica gárdájában. A 2021/2022-es szezonban Svédországba tette át a székhelyét, a Kalix HC U20-as, majd a klub felnőtt csapatában is lehetőséget kapott a svéd harmadosztályban. Itt 26 találkozón négy pontig jutott.

A vasárnapi mérkőzés mellett délután négy órától számos programmal várják a szurkolókat az Erste Liga matiné keretén belül, lesz gyereksarok, Xbox, Kahoot játék, de kapura lövési versenyt is rendeznek a második szünetben.