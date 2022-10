Tordas R-Kord – Sárbogárd 1–3 (1–0)

Tordas, 100 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai (Fodor), Hermann (Spinner), Dely D. - Szilágyi, Jancsó (Irházi), Somogyi, Hernádi - Cservenka (Kalácska), Ilyés (Csizmarik). Vezetőedző: Horváth Sándor

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Kovács J., Gráczer G., Horváth A. (Tóth P.) - Mayer (Nagy Á.), Luczek, Glócz Z. (Huszár), Bencze - Vagyóczki, Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Szilágyi (39.), ill. Bencze (51.), Kindl (57.), Luczek (91.)

Kiállítva: Hernádi (61.), ill. Gráczer G. (38.).

Jók: Szilágyi, ill. Kovács J., Bencze, Kindl



A Tordas kezdeményezően lépett fel, amely a mérkőzés első félidejében helyzetekben és mezőnyfölényben mutatkozott meg. Az játékrész közepéig több helyzetet is elpuskáztak, majd a nyomás hatására a vendégek egy gólba tartó labdát csak szabálytalanul tudtak kivédeni (Gráczer Gergő kézzel). Kiállítás és jogos büntető lett a vége, melyet Szilágyi Roland értékesített, 1-0. A második félidő teljesen ellentétesen alakult, a Sárbogárd egyre nagyobb nyomást helyezett a vendéglátókra, ennek két gyorsan bekapott gól lett az eredménye. A hazaiak nem tudtak ritmust váltani, sőt a végén teljesen kinyíltak, és büntetőből újabb gólt kaptak. A Sárbogárd második félidei játékának köszönhetően megérdemelten győzött.

Tudósított: Hermann Tamás



Bicske II. – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1–2 (1–0)

Bicske, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Bicske II.: Rigó M. – Nyúl (Babály), Vicz, Szokolay, Németh J. - Kóka (Bélik M.), Kovács Á. (Bélik B.), Lencsés, Kincses (Kovács B.) - Pekowski, Varga L. Vezetőedző: Michal Pekowski

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Paget, Szabó B., Radács (Klauz), Bezerédi - Tóth T., Szellák, Balogh B. (Balogh Á.), Mód (Hidvégi) - Gere, Koronczi. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Gól: Szokolay (9.), ill. Bezerédi (51.), Gere (90.)

Jók: Rigó M., Szokolay, Kincses, Németh J., ill. Bezerédi, Tóth T., Balogh B., Gere



A listavezető kezdte lendületesebben a mérkőzést, a 2. percben Bezerédi Ádám labdáját Tóth Tibor azonban mellé lőtte kecsegtető helyzetben. A 9. percben Kincses Márk remek cselek után az alapvonalról visszagurított, Szokolay Bence pedig 6 lépésről a kapus lába között a hálóba passzolt, 1-0. A 33. percben Mód Ádám passzolt Tóth T. elé, tiszta helyzetből leadott 8 méteres lövését Rigó Máté nagy bravúrral védte. A félidő utolsó percében Gere jobb oldali beadását Tóth bombázta kapura, Rigó M. ezúttal nagyot alakítva védett. A második játékrész kezdetét „megnyomták” a vendégek, az 52. percben Gere Zoltán jobb oldali beadását Bezerédi közvetlen közelről a kapuba pörgette, 1-1. A következő percben Varga László futott el a jobb oldalon beadását Németh János 18 méterről a kapu fölé lőtte. Az 55. percben Balogh Balázs 10 méteres lövését Rigó M. a lécre ütötte, a visszapattanót Tóth T. fejelte újra a lécre, és csak ezután mentettek szögletre a védők. A lefújás előtti pillanatban egy vaktában előre vágott labdát Tóth T. lekezelt, majd az érkező Gere elé továbbított, ő pedig kissé kisodródva a kapuba továbbított, 1-2. Alaposan meg izzasztotta az éllovas gárdonyi csapatot a fiatalokkal felálló BTC II.

Tudósított: Venczel József



Martonvásár – MÁV Előre FC Főnix 0–3 (0–1)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

Martonvásár: Farkas Cs. – Szél, Dezső (Gábor D.), Balogh B., Füzér - Hajdú, Dutkai, Gábor Á., Varga Gy. (Pintér O.) - Szántó, Beraki. Vezetőedző: Kriston Attila

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Adorján, Andróczi (Simon V.), Bolla Barnabás (Klémán M.), Krán – Zoboki Á., Király B., Rubos (Patkós K.), Pápai - Jófejű (Kertész), Bognár I. (Szalai P.). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Simon V. (56., 88.), Zoboki Á. (14.)

Jók: az egész csapat, illetve Simon V., Zoboki Á.



Ha finoman fogalmazunk, akkor kissé szokatlan összeállításban állt ki a Martonvásár, de a közelmúlt eseményei után ezen senki sem lepődött meg. A változás a kispadon is tetten érhető, hiszen Kriston Attila vette át a csapat irányítását, és nem éppen ideális feladatként rögtön a Főnix FC ellen kellett harcba vezetnie a tabella utolsó helyén álló hazaiakat. Az nehéznek, sőt szinte megoldhatatlannak tűnt, hogy a Martonvásár most kezdje meg a győzelmek gyűjtését, de sok dologban mindenképpen történt előrelépés. Ugyan a Főnix FC Zoboki Álmos góljával korán vezetést szerzett (0-1), és mezőnyben is magabiztosabb volt, de keményen meg kellett küzdenie minden egyes helyzetért, amikből alig akadt. A martoni srácok minden labdáért mentek, nem volt könnyű dolga a Főnix FC fiataljainak, és be is kellett érniük az egygólos előnnyel a félidőre. A második játékrész elején érkezett a holtpont, az első negyedóra sok vendéghelyzetet hozott, és az 56. percben egy végletekig kijátszott akció végén Simon Viktor kettőre növelte az előnyt, 0-2. De lelkesedés tekintetében ezen a napon a Martonvásár nyerte a meccset, mert újra összeszedte magát és becsületesen végigdolgozta a találkozót. Ugyan a Főnix FC az összecsapás legvégén megszerezte harmadik találatát is Simon révén (0-3), de a hazaiakat taps kísérte az öltözőbe. Kriston Attila bemutatkozása tehát vereséggel, de egy teljesen új, szerethető szemlélettel és régen látott lelkesedéssel párosult a pályán. A vezetőedző végig együtt élve a játékkal, játékosait irányítva és teli torokból biztatva pedig indokolttá tette egy szponzori szerződés megkötését a Negroval. Mert a meccs másnapján vélhetően nem volt sok hangja.

Tudósított: Szupkai Gábor



Lajoskomárom – Enying 1–3 (0–1)

Lajoskomárom, 250 néző.

Vezette: Kovács Róbert.

Lajoskomárom: Barabás – Juhász M., Orosz, Csörgei (Kövecses), Victor - Gergye (Czéhmeiszter), Dudar E. (Németh Á.), Kővári B., Varga F. - Labossa (Rózsás), Klein. Vezetőedző: Dopuda Igor

Enying: Kovács Z. – Dudar K., Kalló, Nyikos (Mohai), Óvári – Paluska K. (Király D.), Csepregi, Szalai K. (Varga B.), Vass - Nagy L., Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Orosz (65.), ill. Nyikos (11.), Csepregi (78.), Óvári (90.)

Jók: senki, ill. az egész csapat



A szokásokhoz híven ezúttal is felfokozott várakozás és érdeklődés kísérte, a mezőföldi szomszédvárak mérkőzését. A 12. percben Nyikos Martin 25 méterről élesen kapu irányába tartó lövése Kővári Balázs fejét is érintve vágódott a hazai hálóba, 0-1. Az 57. percben Varga Ferenc jobb oldali szögletéből Dudar Ervin fejese a bal kapufa tövéről perdült ki, majd három perc múlva egy újabb beívelés után Orosz Márk közelről egyenlített, 1-1. Nyíltabb lett a találkozó, a 72. percben Csepregi Imre lövését Barabás József a kapufa segítségével tudta hárítani. A 78. percben enyingi szöglet után röviden mentett a hazai védelem és a lepattanó labdából Csepregi 6 méterről ismét megszerezte a vendég előnyt, 1-2. A hosszabbításban Juhász Márton lefejelt labdáját Orosz 4 méterről óriási helyzetben Kovács Zoltán kezébe helyezte, az ellentámadásból a 92. percben Óvári Attila találata végleg lezárta a mérkőzést. 1-3. A látottak alapján megérdemelt enyingi siker született.

Tudósított: Mosberger Mátyás



Ikarus-Maroshegy – Bodajk 2–0 (1–0)

Székesfehérvár, 101 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Kecskés (Schmuck A.), Kovács D., Szamarasz (Schmuck B.), Molnár V. - Kovács L., Horváth Zs. (Csanádi), Csuti (Jungwirth), Farkas G. - Farkas D., Drexler (Menyhárt). Vezetőedző: Szarka Martin

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Rozembaum R., Oláh, Czéh - Molnár A., Deme (Arany), Ambrus, Kovács T. - Molnár M., Kis (Katóka R.). Vezetőedző: Kocsis Jenő

Gól: Kovács L. (10.), Molnár V. (80.)

Jók: Horváth Zs., Kecskés, Szamarasz, Farkas D., ill. Nagy M., Kocsis D.



Lendületesen kezdett az Ikarus, a 10. percben lábról-lábra járt a labda, melynek végén Farkas Dániel beadását ,Kovács Levente védhetetlenül fejelte a hálóba, 1-0. Az első félidőben a házigazdák a labdatartást állandósították, míg a Bodajk a védekezésre koncentrált. A szünet után az Ikarus gárdája aktívan jött ki, a Bodajk teljesen beszorult, az egész csapatuk a gólok elkerülésére rendezkedett be, Nagy Mihály bemutatott néhány szép védést. Jobbnál-jobb helyzeteket alakított ki a hazai együttes, elsősorban Kovács L. és Csuti Márton előtt adódtak nagy lehetőségek. Mondhatni „egykapuzás” folyt a pályán, majd a fellépő Kecskés Ádám egy szép kényszerítő játék végén a földre került a 16-oson belül. A megítélt büntetőt kissé dadogva Molnár Viktor értékesítette, 2-0. Élvezetes mérkőzést láthattunk, a hazai 3 pont megérdemelt a Bodajk sem szégyenkezhet, amit lehetett beleadtak.

Tudósított: Mezővári Balázs



Tóvill-Kápolnásnyék – Ercsi Kinizsi 4–0 (2–0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy (Tatai) – Peng, Őz, Lipóth, Varga József - Csörge, Krajnc (Sziládi), Pigler, Eipl (Molnár G.) – Czottner Á., Zsigmond L. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Holentoner, Mónus (Váradi), Juhász B. - Neuvert, Kun (Jerzsabek), Lak (Kondreska), Rebők - Perjési (Hujber), Hodula M. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Pigler (41., 53., 69.), Varga József (24.)

Jók: Peng, Varga József, Őz, Lipóth, Pigler, ill. Hollentoner, Tóth K.



A mérkőzés elejétől fogva kezdeményezőbben lépett fel a Nyék, azonban mégis a vendégek előtt adódott az első nagy lehetőség, Mónus Márk lövése azonban kifelé csapódott a kapufáról. Majd a 24. percben egy szögletet követően Varga József fejelt a kapuba, 1-0. A 41. percben Krajnc Balázs átadásából aztán Pigler Boldizsár került ziccerbe és nem hibázott, 2-0. A szünet után valamivel feljebb jöttek a vendégek, azonban ismét Pigler értékesítette a helyzetét, 3-0. Később Csörge átadását követően Pigler 14 méterről vállalkozott lövésre, a labda pedig utat talált a kapuba, 4-0. Magabiztos hazai siker született.

Tudósított: Sziládi István



Korábban (szeptember 21-én) játszották:



Csór Truck-Trailer – Mányi TK 2–4 (2–1)

Csór, 100 néző

Vezette: Rózsa József.

Csór Truck-Trailer: Molnár (Király 62.) - Bogdány, Báles I., Cserna, Szemenyei - Tolnai, Dreska - Báles A. (Báles Zs.), Kásler Bence, Makai (Harangozó) - Flavio (Budai). Vezetőedző: Pécsi László

Mányi TK: Ténai - Kovács, Bukovecz, Gondos, Varga Z. - Molnár Á., Veress, Gulyás, Tóth T. - Lakatos (Nádudvari), Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Flavio (17.), Kásler Bence (30.), ill. Bukovecz (20., 56.), Veress (76.), Nádudvari (90.)

Jók: Kásler Bence, Flavio, ill. Kelemen, Kovács P., Bukovecz



A góllövőlista állása:

1. Tóth Tibor (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 13 gól

2. Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Venczel Zsolt (Tóvill Kápolnásnyék) 8-8 gól

3. Bencze János (Sárbogárd), Victor Michel (Lajoskomárom) 7-7 gól