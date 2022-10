A mérkőzés felvezetéseként kedvező tény, ám egyébként lesújtó, miszerint a Vidi a bajnokságban egyetlen csapatnak tudott kettőnél több gólt rúgni. Ez pedig a Budapest Honvéd volt, méghozzá egy harmatgyenge piros-fekete alakulat, amely a második fordulóban négyest kapott Sóstón. Azóta sikerült a kispestiek jelenlegi szintjére süllyednie a fehérváriaknak, akik éppen hogy csak a piros vonal felett vannak tabellán, egy újabb pontvesztés már nagyon kritikus helyzetbe hozhatja Huszti Szabolcs együttesét (edzőváltásban az ellenfél viszi a prímet, cikkünk születésének időpontjában a horvát Dean Klafuric a vezetőedző, aki a Vidi ellen debütál). A szombaton 14:15 órakor a Bozsik Arénában kezdődő mérkőzésen kívül csak három lehetősége lesz idén a javításra a Fehérvárnak.

Fotós: Török Attila

- Nagyon nehéz meccs lesz a Honvéd elleni, de egész héten arra készülünk, hogy jól teljesítsünk, optimistán várom a mérkőzést - mondta Claudiu Bumba, a MOL Fehérvár támadója. - Mindent meg fogunk tenni a három pontért és biztos vagyok benne, hogy játékban is folyamatosan előre tudunk lépni. A Paks elleni találkozón a csapat hozzáállása szerintem rendben volt, nagyon közel voltunk a három ponthoz is, most még nem jött össze, de el fogjuk érni azt, amiért dolgozunk. Nincs kétségem afelől, hogy jönni fognak az eredmények, hiszen jó csapatunk van, képzett játékosokkal a keretben. Nem foglalkozunk azzal, hogy az ellenfél edzőt váltott, csak azzal, hogy jó hozzáállással kell kimennünk a pályára szombaton, mindent meg kell tennünk, és akkor biztosan sikerülni fog a győzelem is.



Felcsúton sokkal jobb a hangulat, a Szusza Ferenc stadionban vasárnap 15 órakor kezdődő Újpest elleni bajnoki előtt. Hornyák Zsolt együttese a legutóbbi fordulóban a szezon eddigi legjobb derbijét játszotta a Ferencváros ellen, és bár 4-2-re kikapott Felcsúton minden dicséretet megérdemelt a rangadó után. A PAFC kétszer annyiszor győzte le az Újpestet, mint ahányszor kikapott a jelenleg a kiesés elől menekülő gárda, öt döntetlen mellett 12-szer a Puskás, hatszor a lilák örülhettek. De nem mostanában, ugyanis Hornyák Zsolt érkezésével teljessé vált a fölény. A sikeredző dirigálásával nyolc PAFC, és csak két újpesti siker született. A klub honlapja kiemeli, hogy Hornyák éppen a lilák ellen ült először a kispadon, 2019-ben a 3–1-es sikerrel végződött összecsapáson Henty dupláját, Knezevic egészítette ki.

Fotós: Török Attila

Könnyen lehet, hogy parázs mérkőzés vár a fővárosban Nagy Zsoltékra. Nyáron 12 büntető lapot - közte Skribeknek egy piros lapot - osztott ki a játékvezető a 2. fordulóban a két csapat egymás elleni felcsúti összecsapásán. A találkozó nem csak erről, hanem Corbu győztes duplája miatt is emlékezetes.