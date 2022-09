A pénteki találkozó nem alakult tökéletesen a Volán számára. A kék-fehéreknek akadozott a játéka, ennek ellenére kétszer is sikerült egyenlíteni a szlovénok ellen. Azonban a pontszerzésre ez sem volt elég, egy perccel a vége előtt eldöntötte a három pont sorsát az Olimpja, a Ljubljana 3-2-re nyerte a bajnokit. Az eredmény ellenére a találkozó biztos örök élmény marad Vértes Nátánnak, aki nyáron légiós évei után visszatért Fehérvárra. A bizalmat igyekszik meghálálni, harmadik bajnokin meglőtte az első gólját az osztrák ligában.

– Rengeteget jelent nekem ez a gól, ahova lőttem, régen onnan néztem mérkőzéseket azon a lelátón hot-doggal a kezemben kilenc éves koromtól fogva minden hétvégén. Bartalis Istire példaképként tekintettem, és az, hogy most vele egy sorban játszhatok, ez óriási élmény és megtiszteltetés, boldog vagyok. A gólörömnél oda mentem, ahol a nagypapám ült mindig és nézte a meccseimet kiskoromban. Novemberben elvesztettem őt, remélem nézett fentről és ő is örült ennek a gólnak – mondta a klub honlapjának Vértes, majd felelevenítette a találat körülményeit. – Őszintén, a sarokból először kötényben szerettem volna ellőni, de a korong pont lepörgött a botomról. Láttam, hogy a kapus is kicsúszott erre a mozdulatra, így adódott a lehetőség, megkerültem a kaput és behúztam a lába mellett. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. Előtte egy cserében leszidott az edző, hogy nagyon hosszúak a cseréim. Ezek a tanácsok engem nem összetörnek, hanem plusz motivációt adnak, hogy még többet adjak a csapat sikeréhez. Örülök, hogy ilyen közönség előtt sikerült betalálnom.

A Volán az első három bajnokijából kettőt elveszített az ICEHL-ben, de a javítás lehetősége adott, hiszen hétfőn a ligaújonc Bemer Pioneers Vorarlberg érkezik a Raktár utcába.