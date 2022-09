A Magyar Atlétikai Szövetség Pápára invitálta az U14-es és U16-os korosztályú atlétákat a területi atlétikai bajnokság 3. fordulójában.

– A területi verseny elvileg azt a célt szolgálja, hogy egyrészt versenyzési lehetőséget biztosít a fiataloknak a fejlődésük felmérésére, másrészt ez az U16-os korosztály részére selejtező is az országos bajnokságra. A versenykiírás talán véletlenül, talán szándékosan meglehetősen bonyolult, tág teret enged a szubjektivizmusnak, hogy a szövetség kit enged az országos bajnokságra – adott betekintést Őze Tibor, a Honvéd Szondi SE vezetőedzője.

A Szondi atlétái próbáltak megfelelni a bonyolult számítási rendszernek, s minden bizonnyal a győri ob-n is rajthoz állhatnak közülük többen is.

A pápai futófesztiválon hat szondis viaskodott, volt, aki a gyalogló száma mellett síkfutásban is versenyzett. Valamennyi fehérvári sportoló egyéni csúcsokkal bizonyította rátermettségét.

U14-es korosztály: A Honvéd Szondi versenyzői mindannyian gyaloglásban indultak az első napon.

Stethner Liliána területi bajnok lett a 3000 méteres gyaloglásban 21:02.32 perces idővel, ami egyéni csúcsot jelentett a fiatal versenyző számára. Ugyanebben a versenyszámban másodikként ért célba Kormos Anna 22:19.13-as idővel, új egyéni csúccsal. A fiúk hasonló korosztályában és távján győzött Horváth Martin 22:38.05-ös egyéni rekorddal.

U16-os korosztály: A Szondi két U16-os gyaloglója a verseny mindkét napján egyéni csúcsokat produkáltak, ráadásul több számban is.

Juhász Eszter először 1500 méteren javított az egyéni csúcsán, amely ezen a távon 5. helyezést ért. Eredménye: 5:17.60 perc. Juhász Eszter aztán vasárnap 800 méteres síkfutásban is rajthoz állt, bátor futással hatodikként ért célba, 2:31.96-os idővel.

Szónok Dániel az első napon megnyerte az 5000 méteres gyaloglást 30:30.31 perces egyéni csúccsal. Másnap 3000 méteres síkfutásban is rajthoz állt, és az ötödik helyet szerezte meg, szintén egyéni legjobbját teljesítve.

– Azt gondolom, a gyerekek eredménye mindenképpen elismerésre méltó, mivel többségük alig néhány hónapja kezdte el a rendszeres szakosztályi munkát. Jó adottságaikat mutatja, hogy a rövid edzésmúlt ellenére sikerült több számban is utolérni korosztályaik évek óta edző és versenyző társait, ami biztató a jövőt illetően – vélekedett Őze Tibor, a szondisok trénere.