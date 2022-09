2022. szeptember 3., szombat 16:30

Bicske II. (15.) – Sárosd (11.)

Michal Pekowski vezetőedző: - Nagyon kellene egy önbizalomnövelő siker, a Sárosd ellen mindenképpen a három pont begyűjtése a célunk. Elképzelhető, hogy számíthatok az NB III-as csapatból visszajátszó játékosokra, ez könnyebbséget jelentene motiváció és minőség szempontjából is. Fiatal a csapatom, természetesen nincsenek megelégedve azzal, ahogy kezdtük a bajnokságot, de elmondtam nekik, hogy a megye kettőből felkerülve nem lehet más célunk, mint hogy alázattal játszunk. Mi még nem vagyunk stabil megye egyes csapat, ezt tudomásul kell venni, de erre kell törekedni.

2022. szeptember 4. vasárnap 16:30

Csór Truck-Trailer (7.) – Tordas R-Kord (10.)

Pécsi László, a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Azért indultunk el a megye egyben, hogy mindenki számoljon velünk, szeretnénk mindenkivel felvenni a versenyt. Sárosdon minden csapatnak nehéz pontot szerezni, éppen ezért nagyon örültünk a győzelemnek, de nem fogjuk túlértékelni ezt az eredményt, készülünk tovább és bízunk a további jó szereplésben. A Tordas eddigi eredményei nem tévesztenek meg bennünket, ellenfelünk jó csapat, előttünk járnak csapatépítésben is, ám reménykedem a tisztes helytállásban. Hazai pályán természetesen nem feltett kézzel fogunk felmenni a pályára, szeretnénk pontot, pontokat szerezni.

Martonvásár (9.) – Lajoskomárom (12.)

Horváth László, a Martonvásár vezetőedzője: - Az előző két mérkőzésünkben több volt egy-egy pontnál, bár a Tordas elleni találkozón igazságos eredmény született. Ettől függetlenül még mindig nem tudunk úgy felnőni a feladathoz, hogy az ilyen meccseket plusz egy lőtt góllal megnyerjük. Egy kicsit visszafogottabb volt a társaság, ebben lehet, hogy én is ludas vagyok, mert egy kicsit sok lehetett a pénteki edzésmennyiség. Így szombaton egy kicsit tompább volt a társaság, bár a nagy meleg is rányomta a bélyegét a mérkőzésre. A Lajoskomárom ellen küzdelmes, hajtós mérkőzésre számítok, remélem, jól jövünk ki belőle. Láttam azt, hogy minőségi futballistákat igazoltak, szoros mérkőzés játszottak a Főnix FC-vel, úgyhogy nem lesz könnyű ellenük, az biztos.

MÁV Előre FC Főnix (4.) – Bodajk SE (14.)

Pavlik József, a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - A Lajoskomárom ellen kipróbáltunk egy új játékrendszert, ami nem úgy működött, ahogy kellett volna. Nem sok időnk volt ennek gyakorlására, de egy hét kevés volt ahhoz, hogy mindez tökéletes legyen. Ettől függetlenül még belefért... Szisztematikusan megyünk előre, és elterveztük a folytatást. A kupamérkőzésen jobbára azok kaptak szerepet, akik kevesebbet játszottak, valamint a fiatalok. A hazai mérkőzéseket meg akarjuk nyerni, mert azzal tudunk olyan előnyt kovácsolni, amely hozzásegíthet minket a bajnokság megnyeréséhez. Még kell egy kis idő, hogy összerázódjunk, dolgozunk ezen, de haladunk és bizakodó vagyok, mert jó felfogású a társaság.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (3.) – Sárbogárd (5.)

Balogh Zsolt, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Amennyiben a céljainkat el akarjuk érni, akkor hazai pályán mindenképpen nyerni kell, és a lehető legjobb eredményt kell elérni. Tudjuk azt, hogy jó csapat a Sárbogárd, és tavaly az utolsó fordulóig versenyben voltak a bajnoki címért, az elmúlt években is szoros mérkőzéseket játszottunk velük. Ismerem jól Pajor László kollégámat, jól felkészíti a csapatát. Láttam őket legutóbb Enyingen, tisztában vagyunk velük, nem lesz könnyű, de megteszünk mindent a sikerért. Mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban összerázódunk, folyamatosan fejlődnünk kell, de mindig csak az előttünk álló mérkőzésekkel koncentrálnunk.

Ikarus-Maroshegy (6.) - Tóvill Kápolnásnyék (1.)

Szarka Martin, az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Egy egészen jól sikerült felkészülési időszakon vagyunk túl, külön pozitívum, hogy az ilyenkor szokásos nyaralásokat a játékosok minimalizálták, így hétről-hétre legalább 18 fővel tudtunk dolgozni. Ez egy 23 fős keretet tekintve nem rossz arány. Nem fogalmazott meg a vezetőség kifejezett elvárást a csapattal szemben helyezés szempontjából. A tavalyi hatodik helyet bravúrnak értékeltük a megye egy talán legfiatalabb csapataként, célunk annyi, hogy továbbra is építkezzünk a fiatalokra támaszkodva, mivel nincsenek olyan lehetőségeink, mint néhány klubnak a megyében. A Kápolnásnyék ellen szeretnénk itthon tartani a három pontot, Bicskén nem játszottunk jól, de így is tudtunk három góllal nyerni, viszont ahhoz, hogy komolyabb eredményeket tudjunk elérni a szezonban, szükséges lesz a hazai mérkőzéseket megnyerni. Tiszteljük természetesen ellenfelünket, ők is hozzánk hasonlóan fiatalos szellemiségű csapat, bízom abban, hogy sok szurkoló előtt egy jó mérkőzést fogunk játszani, amelyet remélhetőleg győzelemmel zárunk.

Mányi TK (2.) – Enying (13.)

Varga Mihály, a Mányi TK elnöke: - Az előző két győzelmünk akkor érhet igazán sokat, ha ezt a harmadik hazai találkozót is megnyerjük. Most egyben van a csapat, a sikerek jót tettek a fiúk lelkének. Mindkét találkozót megérdemelten nyertük, és hasonló mérkőzést várok az Enying ellen is, attól függetlenül, hogy velük mindig kiélezett és nagyon jó mérkőzéseket szoktunk játszani A statisztikák ugyan azt mutatják, hogy rengetegszer játszottunk döntetlent az elmúlt években, minden kétséget kizáróan jó értelemben véve kellemetlen csapat az Enying, harapós és fiatal társaság. Biztos vagyok abban, hogy keményen meg kell dolgoznunk a pontokért, ráadásul ellenfelünk még pont nélkül áll, úgyhogy kellően fel lesznek paprikázva.

Szabadnapos: Ercsi Kinizsi (8.)