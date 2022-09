A Zürich elleni találkozóhoz képest jóval bátrabban kezdett a Volán, az első perctől felvette a játék sebességét a hazai csapat. A második harmadban pedig sikerült a vezetést is megszerezni, Newell értékesített egy kipattanót. Ezt követően is akadt helyzete a Fehérvárnak, a kapuban pedig remekelt a mindössze 21 éves Horváth Dominik. A fiatal kapus első komolyabb nemzetközi felnőtt mérkőzésére a CHL tavalyi bajnoka jutott, de a portáson egyáltalán nem látszódott megilletődöttség, bravúrt bravúrra halmozott, a közönség többször is a nevét skandálta. Sajnos a harmadik harmadban két kisebb védelmi megingást kihasznált a Rögle, így megfordította az eredményt.

– Nagyszerű volt egy ilyen jó csapat ellen játszani. Ez segít minket a játékunk szintjének emelésébe, ez pedig azzal jár, hogy fejlődik a hokink – mondta a mérkőzés után a klub honlapjának Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – A hangulat itt mindig nagyszerű, a szurkolóink ma is hangosak voltak, szeretem ennek a csarnoknak az atmoszféráját és a szurkolók által nyújtott támogatást. A srácok keményen küzdöttek már a legelső cserétől kezdve. A csütörtöki volt a szezon nyitómeccse, és 38 éves pályafutásom alatt megtanultam, hogy nyitómeccsek mindig különösek, furcsák. Először játszol a szezonban a szurkolóid előtt, ráadásul egy BL-mérkőzésen, furcsa atmoszférája van a találkozónak. A Zürich elleni találkozóból nem akartam túl sok következtetést levonni. Amit ma láttam az tetszett, keményen játszottunk, odafigyeltünk az apró részletekre, lövéseket blokkoltunk, amikor kellett, jó volt a kapusteljesítményünk is, szóval sok pozitívumot vihetünk tovább a mai meccsből, annak ellenére is, hogy veszítettünk.

–Szerintem ott voltunk végig a Rögle ellen, nem éreztem azt, hogy le lennénk maradva – nyilatkozta a találkozó egyik fehérvári hőse, a kapuban parádézó Horváth Dominik. – Igazából, hogy mi hiányzott, azt most hirtelen nem tudom. Örülök, hogy ilyen közel tudtunk maradni egy SHL-es csapathoz, megszorongattuk őket, ezen az úton kell tovább haladnunk.

A CHL szeptember 8-án folytatódik, akkor a Fehérvárnak a Rögle otthonában lesz jelenése.