Még mielőtt azonban a 10 skót szoknyába (azaz kiltbe) bújt erősember a "porondra lépett", hogy open (5 fő) és masters (szintén 5 fő) kategóriákban mérjék össze erejüket, a településen lakó bátrak is megmérkőzhettek egymással, hiszen a szervezők egy amatőr bajnokságot is rendeztek a helybelieknek. A látványos dolgoknak azonban itt nem volt vége, az izgatott szemű gyerkőcökre bothúzó bemutató és ügyességi vetélkedő is várt, miközben a falusi asszonyok ínycsiklandozó pogácsái varázsoltak el minden éhesszájú kicsit és nagyot. No és persze az erősembereket is!

Délután 14 órától aztán egy 8,5 tonnás kamion 16 méteren, hámmal történő húzásával elrajtolt a bajnokság, melyen 3 klasszikus felföldi és 2 strongman versenyszám keveredett. Másodikként érkezett a 22,5 kg-os nehéz láncos elhajítása, amit az 51 kg-os kétkezes sziklalökés követett. A negyedik versenyszám során a póznahajítás izzasztotta meg a fiúkat, akik levezetésként egymásnak is estek, méghozzá szó szerint, hiszen a megmérettetést a körből kitolás zárta.

Vizi György nem könnyítette meg a versenytársak életét

Fotós: Premium Media & Sport Management Zrt.

Open kategóriában végül a sárosdi Mészáros Dávid ezúttal sem talált legyőzőre, őt a zichyújfalui Vizi György és Boros Szabolcs követték. Masters kategóriában Mounier Stephane - mondhatni a hagyományoknak megfelelően - diadalmaskodott, ezúttal is minden számot megnyerve, akit a csőszi Bodó Tamás a második, míg Nagy Attila a harmadik helyen követett. Az abai Varga József ötödikként finiselt.

Itt azonban még nem volt vége, hiszen a két kategória győztesei közül meg kellett választani a nap abszolút győztesét is. Mivel Mészáros Dávid és Mounier Stephane versenyszám-győzelmei megegyeztek, így a két Fejér megyei titán közül körből kitolás segítségével kellett eldönteni, hogy melyikük a jobb.

A mindent eldöntő csata

Fotós: Premium Media & Sport Management Zrt.

Ők azonban még itt sem bírtak igazán egymással, mindkét versenyző behúzott 1-1 győzelmet, majd egy mindent eldöntő harmadik forduló következett, melynek végén a fehérvári francia emelhette magasba a kezét, így a masters mellett, az abszolút bajnoki címmel is a zsebében térhetett haza Somogyból.

Tóth Áron Tibor (Mounier Stephane öccse), Mounier Stephane és Tóth Piroska, aki Tóth Tibor élettársa volt

Fotós: Premium Media & Sport Management Zrt.

A folytatásban egy két napos gigarendezvény következik az erősemberek életében, szeptember 24-25-én rendezik meg Balatonbogláron a CESA® Erőnapokat, ami egyben CESA® ligaállomás is lesz, strongwomenekkel, rekord és alapbeállításokkal, valamint abszolút bothúzó és abszolút masters bothúzó versenyekkel.