Mint ahogy régen a grundokat vizslató tehetségkutatóknak, a mai futball scoutjainak is óriási szerepe van abban, milyen állománnyal dolgozhat egy-egy labdarúgócsapat, s így milyen célokért küzdhet.

A Mol Fehérvár FC korábbi vezető játékosmegfigyelője, Balogh Tamás a nyáron az angol Brentford együtteséhez került. A megüresedett posztra az 1990-es évek közepének nagy közönségkedvencét, a játékosként elsőként és azóta is egyedüli légiósként a Nemzeti Sporttól 10-es osztályzatot kapó Zoran Kunticsot szerződtette a klub.

– Ez az egyik kulcspozíció a csapatépítés szempontjából, hiszen a sikeres játékospolitika alapja a megfelelő szűrés-, elemzés- és döntéstámogatás, ami a scout részleg feladata. Zoran Kunticcsal korábban már dolgoztam együtt, amikor edzőként dolgozott és azóta is jó kapcsolatban maradtunk, sokat beszélgettünk a fociról, de a fő érv mellette a játékoskiválasztás terén szerzett tapasztalata és a Vidi-kötődése volt – mondta Sallói István, a Mol Fehérvár FC sportigazgatója a klub honlapján. – Bízom benne, hogy a segítségével olyan szintű játékosokat tudunk igazolni, akikkel a Vidi folyamatosan és fokozatosan fejlődni tud.

Az 55 éves Zoran Kuntics 1995-ben a Vác FC-Samsung felett aratott 6-3-as fehérvári diadalból négy góllal és két gólpasszal vette ki részét. A Ferencvárossal bejutott a BL csoportkörébe.

– Szeretem a kihívásokat, az elmúlt három évben a Ferencvárosnál dolgoztam játékosmegfigyelőként, ahol főként a délszláv régió tartozott hozzám. Örültem Sallói István felkérésének, hiszen játékosként két időszakot is töltöttem a Vidinél, nagyon szívesen tekintek vissza erre az időszakra. Megkönnyítette a döntésemet, hogy ismerem a várost, a klub hagyományait, ami segíteni fogja a közös munkánkat. Természetesen eddig is kiemelten követtem a Vidit és persze a teljes magyar mezőnyt, de élőben a volt jugoszláv országokban néztem rengeteg meccset az elmúlt években. Már meg is kezdtem a munkát, megbeszélést tartottunk a scoutokkal, meghatároztuk az irányt, a napokban pedig felosztjuk a feladatokat. Az első benyomásaim nagyon jók. Én magam a kemény munkában hiszek és ezt várom el a többiektől is. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a Vidi elérje a céljait – fogalmazott Zoran Kuntics.