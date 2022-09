Félidőben még egy ponttal vezetett, végül 95-85 arányú vereséget szenvedett a férfi kosárlabda-válogatott az Európa-bajnokság kölni csoportjának nyitómeccsén, a bosnyákok ellen. A mieink nagyszerűen kezdtek, Benke Szilárd (20/9 pont), Hanga Ádám (16/3) és Vojvoda Dávid (15/9) remeklésével, az első negyedet 23-17-re nyerte nemzeti együttesünk, félidőben pedig 46-45-re vezetett. A nagyszünet után azonnal átvették az irányítást a délszlávok, futottunk az eredmény után, a honosított amerikai, a korábban, 2014-ben Pakson is pattogtató irányító, John Robertson (18/12), Dzanan Musa (19/3), Miralem Halilovic (16), de főleg Jusuf Nurkic (19/3) vezérletével tízpontos győzelmet arattak a jól küzdő mieink felett.

A fehérváriak irányítója, a nemzeti csapattal két esztendeje készülő, azonban Kölnbe már nem utazó Pongó Marcell televízión nézte az összecsapást.

- Jól játszottunk, főleg az első félidőben. A második húsz perc során jobban kiütközött a bosnyákok fizikális fölénye, ami a leszedett 17 támadó lepattanón egyértelműen látszott is, ez pedig a végeredmény szempontjából döntőnek bizonyult. Sajnálom a vereséget, az első félidő alapján úgy éreztem, nyerhetünk. Nincs miért szégyenkeznünk, biztosra veszem, a fiúk a következő meccsen is mindent megtesznek majd a győzelemért. Nagyon erős ellenfelekkel találkozunk az Európa-bajnokságon.

Pongó Marcell az előkészületi meccseken többször pályára lépett. A szlovákok elleni összecsapáson, valamint a grúzok elleni egyik találkozón szóhoz jutott, mindegyik derbin negyedórát kapott a bizonyításra. Elutazott a csapattal Rijekába, a horvátok elleni mérkőzésre is, a kerettel készült a litvánok elleni, szombathelyi, végül nagy csatában elvesztett vb-selejtezőre. Azonban Chomutovba, a csehek elleni záró, kvalifikációs összecsapásra már nem utazott el.

- A szövetségi kapitány kihirdette a keretet, nem kerültem be az Eb-csapatba. Természetesen jó lenne pályára lépni az Európa-bajnokságon, de elfogadtam a döntést, nem volt meglepetés, ugyanis az én posztomon nagyon jó játékosok szerepelnek. A kezdő irányító Hanga Ádám, mögötte Váradi Benedek, Vojvoda Ádám, Benke Szilárd és Perl Zoltán következik, a felsoroltak mindegyike képes hátvédet is játszani. Valamint a nyáron a Falcótól Fehérvárra szerződő Somogyi Ádám is beszáll néha, taktikai feladattal. Amúgy a nemzeti csapatban kimondott irányító poszt nem létezik, labdakezelők vannak, akik felhozzák a labdát és osztogatnak. A Real Madridban szereplő Hanga Ádám az elsőszámú fazonszabásza az együttesnek. Az Eb kezdete előtt visszatértem a keretből Fehérvárra csapattársammal, Szabó Zsolttal, edzésbe álltunk az Albánál. Kimondottan jó bajnoki szezont remélek, úgy gondolom, erős csapatunk lesz, amely bajnoki döntőt vívhat. Az Eb-t természetesen nézem, nagyon bízom abban, kijutunk a következő Európa-bajnokságra is, amelyen talán már én is parkettre léphetek. Sőt, még versenyben vagyunk a 2023-as, világbajnoki részvételért, a csehek elleni, idegenbeli sikerrel életben maradtak a reményeink.