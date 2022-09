Sárbogárd – Martonvásár 2–1 (0–0)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Kovács J., Gráczer G., Horváth A. (Bruzsa) - Mayer, Luczek (Horváth Zs.), Glócz Z. (Tóth P.), Bencze - Vagyóczki, Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László

Martonvásár: Farkas Cs. – Kovács A. (Varga Gy.), Balogh B. (Gábor), Füzér, Herczeg - Horváth B., Dutkai, Molnár Á., Tóth R. - Szántó, Mikei (Kádár). Vezetőedző: Horváth László

Gól: Bencze (66., 90., ill. Horváth B. (78.)

Jók: Kovács J., Bencze, Mayer, Horváth A., ill. Farkas Cs., Herczeg, Horváth B.

A hazai csapat lépett fel támadólag a mérkőzés első perceiben. A Marton védelme stabilan állta a bogárdi támadásokat és sikeresen hárította ezeket. Negyedóra elteltével kijöttek a vendégek a szorításból, és egy jobb oldali szöglet után Herczeg Simon 14 méterről küldött lövését védte Nyári Bence. A 40. percben Glócz Zoltán begurítását Mayer Dávid 12 méterről a kapufára lőtte, egy perccel később Kindl Zalán csúsztatása kerülte el Farkas Csaba kapuját. A szünet a Sárbogárd agresszívebb támadójátéka már a helyzetekben is kifejezésre jutott. Az 50. percben Horváth Attila baloldalról belőtt labdájáról a belsők lemaradtak és oda lett a kínálkozó lehetőség. A 66. percben egy jobb oldalról belőtt labda átkerült a hosszú oldalra és Horváth A. a kapu előterébe játszotta, az érkező Bencze János pedig közelről passzolt a hálóba, 1-0. A Sárbogárd döntésre akarta vinni, ám ezt Farkas Cs. védései megakadályozták. A 78. percben váratlanul egyenlített a Martonvásár. A jobb oldalon Horváth Benett tisztára játszotta magát, a megkapott labdával és 14 méterről a kapu jobb oldalába lőtt, 1-1. A bekapott gól nem szegte kedvét a hazaiaknak, és a 8o. percben Kovács János buktatásáért büntetőhöz jutottak. Bencze jobbra tartó félmagas lövését azonban Farkas Cs. nagyszerű érzékkel kiütötte. A 87. percben 19 méterről Gráczer Bence végzett el szabadrúgást és a vendégportás ismét a helyén volt és hárította a lövést. A 90. percben Mayer védőjével a nyakán megharcolt a labdáért és az alapvonalról középre emelt játékszerre Bencze érkezett, és 6 méterről fejelt a kapuba, 2-1. Egy igazán értékes győzelmet értek el a vendéglátók a lelkes Martonvásár ellen.

Tudósított: Szántó Gáspár

Bicske II. – Bodajk SE 0–0

Bicske, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Bicske II.: Gábriel - Bélik M. (Szarvas), Pekowski, Páli, Bélik B. - Sipos, Kincses, Kóka - Lassú, Rigó, Kovács B. (Kovács Á.)

Bodajk SE: Hornich – Kocsis D., Molnár Antal Rozembaum R., Oláh – Katóka R., Joó (Kurcz), Kovács T., Czéh - Molnár Alex (Deme), Kis (Ambrus). Vezetőedző: Kocsis Jenő

Jók: Gábriel, Kincses, Lassú, ill. Kocsis D., Oláh, Céh

A vendégek kaptak előbb lábra, előbb Kis Viktor, majd Molnár Alex próbálkozott lövéssel, sikertelenül. A 36. percben aztán Kincses Márk 20 méterről leadott lövése adott munkát a vendégek kapusának. A 40. percben Lassú Zsombor futtatta Sipos Olivért, aki 18 méterről fölé emelt, majd Rigó Máté léphetett ki az indításával, de kisodródott, így oda lett a gólszerzési lehetőség. A félidő utolsó percében egy nagy bal oldali bedobás után Joó Gergő lőtt kapura 12 méterről, a védőkről az alapvonalon túlra pattant a labda. Az 52. percben Joó lőtt kapura a 16-osról, kissé balról, a blokkról Czéh Krisztián elé került a labda, a 10 méteres lövése a lécen csattant. A 64. percben ismét egy nagy bal oldali bedobás után, Katóka Richárd 10 méteres fejesét Gábriel nagy bravúrral mentette. A 71. percben Kincses a jobb oldali sarokból ívelt be szabadrúgást, Pekowski Michal 10 méteres fejese alig kerülte el a kaput. A 84. percben Kincses szerzett labdát az ellenfél térfelén, kilépett a védők közül, de nagy helyzetben a kiinduló kapusba lőtt. A nem túl nagy iramú, és színvonalú mérkőzésen igazságos döntetlen született.

Tudósított: Venczel József

Tordas R-Kord – Sárosd 3–1 (1–0)

Tordas, 100 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Spinner (Dely D.), Danis, Tolnai, Hermann - Csizmarik (Deli Zs.), Jancsó (Tóth G.), Szilágyi (Berki), Somogyi T. (Szendi) - Hernádi, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Sárosd: Rigó Á.– Susa, Mekota, Kónya, Ujvári - Lakakisz (Reicheld), Szabó E. (Buza), Schnierer (Majláth), Hushegyi (Szabó V.) - Varga Zs., Szekeres. Vezetőedző: Rauf Dávid

Gól: Jancsó (6.), Dely D. (51.), Hermann (82.), ill. Reicheld (75.)

Jók: Hermann, Tolnai, ill. Kónya

A hazai csapat a mérkőzés elején Jancsó Buda révén megszerezte a vezetést, amit aztán a szünetig meg is tartott. A fordulás után felpörgött a találkozó, és ez mindkét oldalon a helyzetek számában mutatkozott meg. Gólt azonban némi szerencsével és a vendégek hathatós közreműködésével a Tordas szerezett, Dely Dániel találatával. A Sárosd a 75. percben szépített, Reichel Alex vette be cseresnyés Alex kapuját, ám nem sokáig volt nyílt a mérkőzés ugyanis Hermann Tamás egy gyönyörű fejessel ismét kettőre növelte a hazai előnyt. A Tordas megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Hermann Tamás

Enying – Csór Truck-Trailer 3–1 (0–0)

Enying, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Enying: Kovács Z. (Elek) – Vass, Dudar K. (Mohai), Kalló, Nyikos - Halász (Király), Csepregi, Nagy L., Óvári – Szalai K., Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Csór Truck-Trailer: Merényi – Szőlősi (Kásler Barnabás), Dreska, Báles A. (Lázár), Kásler Bence - Tolnai, Budai (Flavio), Szemenyei (Csapcsár), Bogdány - Harangozó (Báles Zs.), Cserna. Vezetőedző: Pécsi László

Gól: Keszler (49.), Kalló (81.), Szalai K. (84)., ill. Kásler Bence (91.)

Jók: Kalló, Nagy L., Szalai K., ill. Szőlősi, Dreska

Hazai részről elmaradt a megszokott, lassan már elvárt jó kezdés, mérsékelt, visszafogott játékot mutatott az Enying. Ezt kihasználva a vendégek voltak veszélyesebbek a kapura az egész első félidőben, de így is majd 30 perc telt el mire helyzetet láthatott a közönség. A második félidőre aztán két másik csapat jött ki. A 49. percben egy nagy bedobásba csúsztatott bele Kalló Szabolcs, a labda Keszler Máté elé került, aki Merényi Dominik kapus lábai között gyötörte azt a kapuba, 1-0. A megszerzett hazai vezetés után kicsit felpörögtek a csapatok s mindkét fél bátrabban vállalta fel a támadójátékot. A félidő derekán két ízben is növelhette volna előnyét az Enying, de kis hibák csúsztak a befejezésbe. A másik oldalon ugyanakkor a kontrák alkalmával jól zárt a hazai védelem, amely szinte hiba nélkül hozta le a mérkőzést. A 81. percben egy középpályán szerzett labdával ment le a jobb szélre Csepregi Imre, mivel területe és ideje is volt, a túloldalon érkező Kalló fejére varázsolta a labdát, aki teljesen szabadon bólinthatott a kapuba, 2-0. A 84. percben Kalló adott szép labdát a mélységből induló Szalai Kristófnak, a középpályás jól húzott el Merényi mellett, és éles szögből gurított a hálóba, 3-0. A hosszabbításban szinte a semmiből még megítélt egy büntetőt a vendégek javára Domak Ádám játékvezető, melyet Kásler Bence értékesített, 3-1. Gyenge kezdés után esélyesebbhez méltó befejezést produkált az Enying egy közepes színvonalú mérkőzésen.

Tudósított: Mohai Norbert

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Ikarus-Maroshegy 5–1 (1–1)

Agárd, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Paget, Szabó B., Bezerédi (Balogh B.), Hidvégi (Kocsy) - Balogh Á., Tóth T., Szellák, Klauz - Gere, Koronczi. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Kecskés, Kovács D., Kókány, Molnár V. - Kovács L. (Patkós Á.), Gimes (Fövenyi), Csuti (Schmuck B.), Farkas G. (Schmuck A.) - Farkas D., Szamarasz (Csanádi). Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Gere (2., 56.), Koronczi (48.), Szellák (63.), Balogh Á. (77.), ill. Kovács L. (40.)

Jók: Gere, Balogh Á., Koronczi, ill. Kovács L.

A Gárdony győzelméhez nem férhetett túlságosan nagy kérdés.

Lajoskomárom – Tóvill-Kápolnásnyék 2–0 (1–0)

Lajoskomárom, 130 néző

Vezette: Cseh Roland.

Lajoskomárom: Deák – Juhász M., Orosz, Csörgei (Kövecses), Victor (Németh Á.) - Czéhmeiszter, Gergye, Dudar E., Varga F. - Klein (Labossa), Rózsás. Vezetőedző: Dopuda Igor

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor (Varga János), Őz, Lipóth, Varga József - Csörge, Pigler (Zsigmond L.), Molnár G., Venczel - Eipl (Peng), Czottner. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Victor (45.), Juhász M. (66.)

Kiállítva: Dudar E. (88.).

Jók: Juhász M., Klein, Czéhmeiszter, Varga F., ill. Palásthy, Lipóth

Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott a két jó formában lévő csapat összecsapásán, amikor Klein Márk a kapu torkából lőtte a labdát a léc fölé. A 17. percben Molnár Gergely tette középre balról a labdát és Varga József fejese alig kerülte el a jobb felsőt. Egy perc múlva Gergye Krisztián játszotta magát tisztára, 12 méterről leadott lövését Őz Zalán mentette a kapu torkából szögletre. Elsősorban nagy partdobásokkal és szögletekkel veszélyeztetett a Nyék. A 45. percben Klein jó ütemű indítása után Victor Michel

higgadt befejezésének köszönhetően vette át a vezetést a Lajoskomárom, 1-0.

Változatossá vált a különben is színvonalas mérkőzés, enyhe mezőnyfölényt harcolt ki a vendégcsapat, ám 60. percben Varga Ferenc beívelése után Dudar Ervin lövését bravúrral tolta a kapufára Palásthy Gergely. A 66. percben dőlt el a találkozó, Klein remek labdával indította Juhász Mártont, aki a védőket lefutva, lőtt a hálóba, 2-0. A 78. percben láthattuk a meccs legszebb akcióját, Varga F. indította Juhászt, aki, önzetlenül passzolt középre, de Gergye Krisztián tiszta helyzetből nem talált kaput. A 88. percben Dudar Ervin szabálytalansága piros lapot ért, az egyébként sportszerű meccsen. A lajoskomáromi csapat zsinórban negyedik - egyébként teljesen megérdemelt - győzelmével dobogós helyről várhatja majd a következő fordulót.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Ercsi Kinizsi – Mányi TK 2–6 (2–1)

Ercsi, 60 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Mónus, Juhász B., Neuvert, Kun - Lak, Jerzsabek, Kondreska, Holentoner - Perjési (Takács M.), Csányi (Rebők). Vezetőedző: Lieber Károly

Mányi TK: Zabos – Kovács P., Csata, Gondos, Bukovecz - Varga Z., Molnár Á., Nádudvari, Lakatos G. (Lakatos Gy.) - Veress, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Kun (5.) Lak (45.), ill. Veress (48., 50., 82.), Bukovecz (43.), Varga Z. (72.), Kelemen (85.)

Jók: senki, ill. Gondos, Varga Z., Veress, Kelemen

Tizenkét játékossal érkezett a vendégcsapat és hat rúgottgóllal távozott Ercsiből. A 30. perctől uralták a mérkőzést és teljesen megérdemelten vitték el a három pontot a „harmatos” hazaiaktól.Ez a harmadik mérkőzése volt a Kinizsinek, amikor teljes csőd jellemezte a játékukat a második félidőben. Nem tudtak mit kezdeni a sokat futó, mozgékony és támadásban rendkívül hatékony mányiakkal. Nem jó a hangulat Ercsiben. Túl sok a kapott gól, rengeteg a kifogás, a teljesítmény pedig nagyon halovány, ami szinte egyenes következménye a nyári-őszi lébecolásoknak és hiányzásoknak.

Tudósított: Flórián Gábor