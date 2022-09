16 évvel ezelőtt, a 2006-2007-es idényben, 13 évesen lépett először pályára a MÁV Előre SC színeiben, még édesanyja, Fésüs Irén irányítása mellett. Majd fokozatosan lépett előre a BSE-FCSM, majd a Vasas SC csapatában. Onnan a Békéscsaba együttesénél teljesedett ki, lett stabil feladója a válogatottnak. Kipróbálta magát egy szezon erejéig 2017-2019-ban a lengyel bajnokságban is a Trefl Proxima Krakow együttesében. Visszatérése után ismét Békéscsabán folytatta, ezt követően az 1. MCM Diamant Kaposvárt erősítette, a kört a Vasasnál zárta be a tavalyi szezonban.

Most pedig a 130-szoros magyar válogatott játékos - aki arany- és ezüst- Európa-ligát is nyert - hazatért, és szülővárosában a MÁV Előre SC-ST Solar másodedzőjeként tevékenykedik ettől az idénytől.

Király-Tálas Zsuzsanna hosszú évekig erősítette a magyar válogatottat

Forrás: mrsz.hu

- A klub június végén keresett meg azzal a szándékkal, hogy a pályán legyek a csapat segítségére. Nekem ezt vissza kellett utasítanom, mivel férjemmel most a család bővítésére helyeztük a hangsúlyt. Ekkor jött szóba, hogy másodedzőként is hasznára lehetnék a csapatnak. Ennek nagyon megörültem, úgy gondolom, hogy nagy tapasztalat van a hátam mögött, amit a csapatot alkotó fiatal játékosoknak át fogok tudni adni. Biztos, nagyon sok újdonság lesz ebben a pozícióban is, de most úgy érzem, ez pont megfelelő nekem. A klubhoz való tartozás egész karrierem során fontos volt, de az, hogy annál a csapatnál, abban a városban lehetek újra, ahol felnőttem, sokkal különlegesebb érzés. Szívügyemnek tartom, hogy azért harcoljak, hogy a fehérvári röplabda a városban és az országban is meghatározó szerepet töltsön be, ahogy tette ezt anyukám is korábban. Ez persze nem egyszerű, de úgy érzem, az új vezetés képes lehet a változások elérése. A pályán azt várom el a játékosoktól, amit saját magamtól is várnék: minden helyzetben a maximumot nyújtsák és meccs vagy edzés után, esetleg este, mikor tükörbe néznek, azt tudják mondani: igen, ma mindent megtettem. Ha ezen az úton haladnak, akkor rendben leszünk. – tájékoztatott régi-új csapata honlapján Király-Tálas Zsuzsanna.



NÉVJEGY

Név: Király-Tálas Zsuzsanna

Születési hely, idő: Székesfehérvár, 1993.07.09.

Poszt: feladó

Válogatottság: 130

Klubjai: MÁV Előre (-2011), BSE (2011-12), Vasas Óbuda (2012-15), Békéscsabai RSE (2015-17), Trefl Proxima Kraków (lengyel, 2017-18), Békéscsabai RSE (2018-19), 1.MCM-Diamant Kaposvár (2019-21), Vasas Óbuda (2021-)

Legnagyobb sikerei: 3x magyar bajnok (2013, 2016, 2017), 5x Magyar Kupa-győztes (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Közép-európai Liga-győztes (2017), CEV Kupa-elődöntős (2019), Challenge Kupa-elődöntős (2021)

Legnagyobb sikerei a válogatottal: Európa-liga-győztes (2015), Európa-liga ezüstérmes (2018), 3x Európa-bajnoki résztvevő (2015, 2017, 2019)