Kissé csapadékosra fordult az időjárás vasárnapra, de ez sem szegte kedvét a mintegy 200 indulónak. Milyen volt a hangulat, milyen élményekkel tértek haza a résztvevők?

– Elmondhatjuk, hogy 202 fő regisztrált a versenyre, közülük 191-en érkeztek meg hozzánk végül aznap. Aggódtunk az időjárás miatt, hiszen az előző napokban nagyon sok eső hullott, de úgy tűnik, a vasárnap reggeli napsugarak mindenki kedvét meghozták a futáshoz. A pályák a csapadékosabb területeken fekvő földutakon elég sárosak, néhol csúszósak voltak, de szerencsére nem történt sérülés. A regisztráció után Juhász-Reiter Mónika sportedző vezetésével közösen bemelegítettünk, majd elindult a kölyök futam 1 kilométere a sportpálya területén. A kicsik egy dinó után futhattak, majd a jól megérdemelt érmet és ajándékot vehettek át. Egyesületünk tagjai ezután kézműves-foglalkozással, arcfestéssel, csillámtetoválással foglalták le őket, volt légvár és a Sárbogárdi Rendőrkapitányság kerékpáros ügyességi pályáját is kipróbálhatták. Közben elindult a 6 és 14 km-es távok rajtja is. Vendéglátással készültünk futóink számára, hot-dogot vagy paprikáskrumplit választhattak a megpróbáltatások után. Jó hangulatban telt a délelőtt, számos nagyszerű segítőnknek köszönhetjük, hogy minden gördülékenyen zajlott.

A kicsik egy dinó után futhattak a sportpálya területén.

Fotós: Nagy Orsolya

Tavaly egy emlékezetes befutó volt a férfiaknál, mindösszesen két másodperc választotta el az első két helyezettet egymástól. Most is volt hasonlóra példa?

– A tavalyi egy különleges befutó volt, idén ilyen szoros csaták bár nem alakultak ki, de az eredmények önmagukért beszélnek. Valamennyi résztvevő kitett magáért. A 6 km-es „Trail” távon a nőknél Már Nóra Adrienn megvédte tavalyi címét, 36 perc 38 másodperc alatt küzdötte le a viszontagságos terepviszonyokat. Másodikként Feketéné Szalai Judit érkezett be 42 másodperccel később; majd harmadikként Varga Katalin bő fél perccel később. A férfiak mezőnyében is hasonlóan szoros eredmények születtek: az első helyezett Grónai Sándor lett 27 perc 43 másodperces eredményével, őt követte Juhász István 28:28-as idővel, majd Szabó Máté, aki a fél órát éppen 2 másodperccel lépte túl.

A 6 km-es táv női dobogósai: Már Nóra Adrienn (középen) megvédte tavalyi címét.

Fotós: Nagy Orsolya

Újdonság volt a 14 km-es „Trail Extra” táv, itt a hölgyek között elsőként Kadlecsik Angéla futott be 1 óra 6 perc alatt, majd másodikként a szlovén Veronika Cencen érkezett 1 óra 11 perc 4 másodperces idővel, harmadikként pedig Borosné Németh Szilvia szűk két és fél perccel később. Az uraknál első helyen Moldován Péter érkezett be a célba 1:03:21 idővel, majd őt követte Balogh Ferenc 1 perc 11 másodperc múlva. Nem egészen 3 perccel később a harmadik helyezett Horváth Sándor lett. Összességében idén is elég szorosra sikerült a verseny.

Öröm számunkra, hogy sokan ki merték próbálni ezt a hosszabb távot is – ami azért, valljuk be, igencsak erőt próbáló volt a sáros, csúszós útviszonyok közt, heves széllel megtoldva – mindenki derekasan helytállt, végigküzdötte. Az is pozitívum, hogy idén több fiatal indulónk volt, mint a tavalyi évben. Motiváló, hogy nemcsak Sárbogárdról, Székesfehérvárról és a környékbeli településekről, de például Budapestről, Kiskunlacházáról, Pécsváradról, Komáromból is érkeztek hozzánk futók.

Husvéth Imre polgármester Marjan Cencen szlovén nagykövettel.

Fotós: Nagy Orsolya

Milyen visszhangja volt az egyedi érméknek, és ahogy nyilatkoztad is, milyen meglepetések voltak még?

– Úgy láttuk, az érmek mindenki tetszését elnyerték, aminek nagyon örülünk, sok munkánk volt vele. Köszönjük Kohán Balázsnak, a Magyar Futósport Egyesület alelnökének az éremtervezésben nyújtott segítségét. Meglepetés volt a minden Trail és Trail Extra távon futó számára összeállított gazdag befutócsomag, amelyet főként Zinzino és Cerbona termékekkel töltöttünk meg. Mi magunk is alaposan meglepődtünk, amikor e-mailben jelentkezett versenyünkre Szlovénia magyarországi nagykövete, Marjan Cencen lányával együtt – nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy ő is ellátogatott hozzánk. Kedves, közvetlen embert ismerhettünk meg személyében. Helyi termékekből összeállított ajándékcsomaggal köszöntöttük őt.

Sikerre született az alsószentiváni rendezvény, jövőre pedig jön a folytatás.

Fotós: Németh Zsolt

Gondolom nem kérdés: jövőre jön a folytatás, még nagyobb elánnal?

– Igen, tervezzük a jövő évi III. Szentiván Trailt. Most átgondoljuk, milyen változtatásokra lenne szükség, hol tudunk még javítani a versenyen, mire lenne még igény. Reményeink szerint jövőre még többen fognak ellátogatni hozzánk erre a szuper sportos eseményre.

Amennyire kiismertük az egyesületet, mindig van valami érdekesség a tarsolyotokban. Mi várható még az év hátralévő részében?

– Terveink között főként az adventi időszak telik majd aktívan. Idén is csatlakozunk az Adventi Ablakok kezdeményezéshez, illetve biztosan lesznek elhagyott Mikulás-csomagok is a településen. Szeretnénk idén is falu-karácsonyfát állítani, illetve a tavaly debütált Karácsonyi Traktor rendezvény is újra színesíteni fogja a decembert.