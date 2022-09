MOL Fehérvár FC – ETO FC Győr 1-5 (1-1)

Székesfehérvár, Mol Aréna Sóstó edzőpálya, 200 néző. V.: Bognár R. (Kovács P., Dévai).

Mol Fehérvár FC: Terestyényi – Bognár, Szehofner (Balla, 90.), Pécsi, Szabó B., Jánosi, Földvári, Kozma (Farkas G., 69.), Romanoczki, Kántor (Réthalmi, 46.), Simon F. Vezetőedző: Gajdóczi Tibor.

ETO FC Győr: Borók – Öreg, Kaziupa, Kovács L. (Nagy F., 62.), Savanya (Fél P., 82.), Süle (Sali, 69.), Herczeg, Malesevic (Kern, 62.), Vida (Cameron, 62.), Siklér, Khimych. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gól: Kozma (10.) ill. Herczeg (49., 86.), Malesevic (30.), Khimych (33.), Cameron (84.)

A várakozásoknak megfelelően a Győri ETO kezdett aktívabban, több nagy gólhelyzetet is kidolgoztak a vendégek, Süle nem érezte a kaput. A fehérváriak első támadásukból azonnal gólt szereztek, a védelmi hibákat kihasználva Kozma talált a kapukba, 1-0.

A játék képén a Vidi vezető találata mit sem változtatott, továbbra is a zöld-fehérek domináltak. A 30. percben Malesevic nyomatékosította a vendégfölényt, egyenlített az ETO, 1-1. Sőt, két minutummal később fordítottak a győri lányok, Khimych zárta góllal a szólót, 1-2. A 48. percben Öreg Cintiát buktatták, Herczeg értékesítette a büntetőt, 1-3. A válogatottba is meghívót kapott Terestyényi remekül védett, de Cameron helyezését és Herczeg ziccerét nem tudta hárítani. Az ETO FC Győr 5-1-re nyert, s továbbra is hibátlan. A Mol Fehérvár FC három pontjával a kilencedik a 12 csapatos tabellán.

A Puskás Akadémia FC a Haladás Viktória otthonában vendégeskedett. Nagy Lili 17. percben szerzett góljával a felcsútiaknál volt az előny, amire a 34. minutumban Feketevíziová válaszolt. Még a szünet előtt kovácsolt fórt újra a Puskás, Grönberg vette be a szombathelyiek kapuját, 1-2.

Fordulás után újra egalizált a Viktória, Barrios volt eredményes. A találkozóra jellemző módon újra a meccset irányító felcsúti lányok szereztek vezetést, a vége előtt negyedórával Zán-Fábián Panna talált be (2-3), azonban a Haladás harmadszor is egyenlített. Sweatman 88. percben szerzett góljára már nem érkezett válasz, 3-3.

A Vidi szombaton 14 órakor a Fradival, a Puskás 16 órakor a Szekszárddal találkozik.