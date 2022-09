A Volán a tavalyi remek idénye után elérte azt, ami eddig a klub történetében még nem történt meg, indulási jogot szerzett a CHL-be, azaz a jégkorong Bajnokok-Ligájába. Nem került könnyű csoportba Kevin Constantine együttese, hiszen a címvédő, svéd Rögle mellett a svájci Zürich és a lengyel GKS Katowice került a fehérváriak kvartettjébe. A csütörtökön 19 órakor kezdődő találkozón a svájciak látogatnak majd a Raktár utcába. A ZSC Lions a CHL eredeti, első kiírását megnyerték 2009-ben, majd azóta kétszer kerültek a legjobb nyolc közé.

Nagyon erős kerettel rendelkező ellenfél érkezik csütörtök est Székesfehérvárra. A kapus Simon Hrubec a nyáron az Avantgard Omszk csapatából érkezett, cseh Extraliga és KHL bajnoki címmel is büszkélkedhet. Dean Kukan, aki az elmúlt hét évet a Columbus Blue Jackets együttesében az NHL-ben töltötte, ahol több mint 150 mérkőzést játszott. A gárdát erősíti még Mikko Lehtonen, aki kétszeres világbajnoknak, valamint olimpiai aranyérmesnek is vallhatja magát, de klubcsapatával SHL-t is nyert. Végül, de nem utolsó sorban ott lesz a jégen Székesfehérváron a kanadai Justin Azevedo, aki KHL és Liiga bajnok is, kétszer bekerült a KHL All Star-csapatába, valamint 2018-ban ő volt a KHL legértékesebb játékosa. Az előző évadban 45 mérkőzésen 39 pontot termelt a svájci első osztályban, ezzel ő volt a zürichiek legeredményesebb játékosa.

Az előző kiírásban a ZSC Zürich Lions a legjobb tizenhat között búcsúzott a Bajnokok Ligájától, éppen a későbbi bajnok, mostani csoportellenfél Rögle ellen maradtak alul, az NLA-ben pedig a második helyen zártak.

A Zürich az idei szezonra új arénába költözik: a 12 000 férőhelyett Swiss Life Arena már elkészült, de a csapat a CHL mérkőzéseit nem ott, hanem a dübendorfi pályán játssza majd, így a Hydro Fehérvár AV19 ebbe létesítménybe látogat majd el szeptember 10-én, szombaton.