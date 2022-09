Az első komolyabb hazai helyzetre mindössze másfél percet kellett várni, Petan került kétszer is helyzetbe, de Fazio védett. Az első percek nagy fehérvári fölényt hoztak, negyedik percben Terbócs fordult le szépen a védőjéről, de a kapus ismét résen volt. A harmad derekán Fournier kékvonalas kísérletébe ért bele veszélyesen Petan, a korong éppen elkerülte a kapuvasat. A 9. percben megszületett a vezetés, a negyedik sor adogatott szépen a támadó harmadban, Fournier pedig középről egy jól helyezett lövéssel betalált, 1-0. Jól játszott az AV19, Szabó cselezte át magát a vendégek védelmén, de lövését mamuttal védte Fazio. Hét és fél perccel a játékrész vége előtt már az olaszok hálóőre is tehetetlen volt, O’Brian pókhálózta ki a jobb felsőt, 2-0. A túloldalon Salinitri ziccerét védte Roy.

A második harmadban sem változott sokat a játék képe, továbbra is Kevin Constantine alakulata uralta a találkozót. Ennek ellenére az olaszok kontráiban volt veszély, a harmad elején Rigoni került helyzetbe, de Roy bravúrral védett. Később Hári szépen cselei után védett Fazio, majd Erdély közelijénél is hárított a portás. 11 perccel a játékrész vége előtt háromra nőtt a két csapat közötti differencia, Horváth Milán távoli lövése akadt be, 3-0. Támadásban maradt a Volán, de újabb gólt a vendégek szereztek. Gyors kontárt követően Salinitri ziccerét még védte Roy, de Finoro már értékesítette a kipattanót, 3-1. A középső húsz perc legvégén emberelőnyben támadhatott a Fehérvár, sőt egy percig kettős fórban rohamozhatott a hazai gárda, és időkérés után élt is a lehetőséggel. Petan a kapust is kicselezve jutotta a korongot a hálóba, 4-1.

A záróetap elején nem tudta újabb gólra váltani az áthúzódó előnyét a Fehérvár, majd Vértes hagyott ki közelről egy helyzetet. Négy a négy ellen Hári előtt is adódott nagy lehetőség, de ez is kimaradt. O’Brian szimpla kétpercet, majd Petan négy percet kapott a játékvezetők, aztán öt a három elleni szituációt kihasznált az Asiago, Mcshane mattolta Roy-t, 4-2. Öt a négy ellen is nyomtak az olaszok, de Erdély előtt is adódott lehetőség. A simának tűnő találkozó hirtelen nehézzé vált, Sarauer zárhatta volna le a nyitott kérdéseket, de kimaradt a ziccer. Öt perccel a mérkőzés vége előtt emberelőnyben jöhetett a Volán, de nem sikerült bevinni az ötödik találatot. Az olaszok aztán levitték a kapust, Vértes pedig büntetett és eldöntötte a három pont sorsát, 5-2. Folytatás vasárnap Ljubljanában.

jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – Migross Supermercati Asiago Hockey

5-2 (2-0, 2-1, 1-1)

Székesfehérvár, 2302 néző. V.: Rezek, Zrnic, Durmis, Konc.

AV19: Roy – Stipsicz, Nilsson, Newell, Hári, Kuralt – Fournier 1(1), O’Brian 1 (1), Erdély, Findlay, Petan – Betker, Horváth M. 1, Vértes 1, Bartalis, Terbócs – Szabó D., Ambrus Cs., Németh, Sarauer (1), Ambrus G. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Asiago: Fazio – Casetti, Rutkowski, Saracino, Misley, Marchetti – Vallati, Gazzola (1), Salinitri (1), Mcshane 1 (1), Finoro 1 – Forte, Gios, Porco, Moncada, Magnabosco – Parini, F. Rigoni, F. Rigoni, Stevan, Zampieri. Vezetőedző: Tom Barrasso.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 36-18.