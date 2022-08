Orosházán a hagyományokhoz hűen a másodosztály csapatai mérettettek meg meghívásos felkészülési tornán. A Gárdony-Pázmánd NKK ugyan újjáépíti együttesét, de úgy tűnik a kohézió már most él a tóparti lányok között.

Az Algyő alakulatát egy góllal verte Virincsik Anasztázia csapata a torna első napján, majd a hazaiak ellen vívott döntőben jó játékkal verték a gárdonyiak az OXXO Energy Orosházi NKC-t. Az első félidőben még hullámzó volt a Gárdony-Pázmánd játéka, elléptek a házigazdák, de a szünetre három gólra zárkózott a Fejér megyei egylet. Fordulás után nagyon jól játszott a Gárdony, s 26-23-ra nyert. A tornagyőzelem mellett egy egyéni elismerést is bezsebeltek a Velencei-tó partján harcoló amazonok, a legjobb kapusnak Csatlós Csengét választották.

Csatlós Csenge az egyik új igazolás a Gárdony-Pázmánd NKK csapatánál. Rajta kívül a kapusposztra érkezett még Kaffka Eszter – aki minden bizonnyal a tópartiak elsőszámú hálóőre lesz. Mezőnyben Bártfai Enikővel (korábbi klubja: SZISE), Bozsók Dórával (Siófok, Nagyatád), Takács Cilivel (Dunaújváros - kölcsön), Lukovics Boglárkával (Szentendre), Ragó Rebekával (TF) erősödött, s augusztus második hetében csatlakozott a kerethez Bánfai Virág is. A 19 éves irányító/átlövő Fradi-nevelés, legutóbb Kozármislenyben kézilabdázott, most azonban a Budaörs játékosaként kettős igazolással lehet a gárdonyiak segítségére.

– Alapjáraton nagyon dolgos, jó futó társaság jött össze, de van köztük olyan játékos, aki NB II-ben szerepelt eddig, kell nekik pár hónap, amíg adaptálódnak a nagyobb terheléshez – mesélt a formálódó csapatról az edző, Virincsik Anasztázia. A tréner bizakodó, úgy látja, jó szellemben dolgoznak a lányok. – Bánfai Virággal és a szintén kettős igazolással Budaörsről érkező Vártok Tamarával lett teljes a keretünk. A felkészülési mérkőzéseken forgattam a csapatot, a megerősödött SZISE-vel pénteken, az orosházi torna előtt futásmennyiségben felvettük a versenyt, jó meccset játszottunk. Kikaptunk ugyan, de nem igazán volt fontos az eredmény. Lépegetünk előre, kijönnek most a hibák. Támadásban előrébb járunk, védekezésben kell egy-két lépcsőfokot fejlődnünk. Az Orosháza jó erőkből áll, masszívak, kemények, de sikerült őket feltörnünk. Most kreatívabb játékosok érkeztek hozzánk. Bártfai Enikő nagyon hajtós, bátor játékot játszik, de mindenki jó szemléletű, szeretnek edzeni, szeretik a kézilabdát.

Az Orosháza ellen a Kaffka Eszter – Lukovics Boglárka, Kecskeméti-Horváth Laura, Becséri Kitti, Zámori Dorina (Sárvári Krisztina), Bártfai Enikő, Ágoston Nóra összeállításban kezdett a Gárdony.

– Szép játékot játszottunk, jól védekeztünk. Beállójátékban azonban még van hiányérzetem a befejezéseknél. Összetartó brigádnak tartom a csapatot, keresem még a hangadókat. Mindig kell a csapatba egy hangadó. De most egyik játékos viszi magával a másikat, szerencsére jó irányba. A játékunk hasonló lesz, mint a tavalyi volt, de most érkeztek olyan átlövők, akik bevállalósabbak, bátrabbak, nem a biztonsági játékra törekednek. Nagyon jó a hozzáállásuk a lányoknak. Kemény munkát végzünk, de a csapatösszetartás is sikeres volt. A mérkőzéseken azt kértem tőlük, hogy élvezzék a játékot, aki a pályán van, az tudja eldönteni a meccset. Bátorságot, lelkesedést kértem, és mindenki hozzá is tudott tenni a mérkőzésekhez. A három kapusunkkal erősebbek vagyunk a tavalyi évhez képest is. Kaffka Eszter rutinja például sokat számít, a csapatot is tudja irányítani.

A 16 csapatos bajnokság szeptember első hétvégéjén rajtol. A gárdonyiak szeptember 4-én a Kispest vendégeként kezdenek. A bajnoki főpróbát augusztus 26-án, a Tempo SE otthonában tartják Virincsik Anasztázia lányai.