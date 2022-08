Ünnepi pillanatokkal kezdődött a derbi: Hornyák Zsoltot köszöntötték, miután az első fordulóban a Ferencváros ellen, 100. alkalommal vezette csapatát. A PAFC mesterének meccs elején valószínűleg a vérnyomása emelkedett meg magas értékre, mert az 5. percben Ljucic lövése húzott ígéretesen kapura, Tóth Balázs a helyén volt, és a kapufára tolta a labdát. A friss igazolást, Batik Bencét egyébként mindjárt a kezdőbe jelölte Hornyák. A többi között a Honvéd korábbi játékosának feladata volt, hogy stabilitást hozzon a védelem tengelyébe de meglepetésre Kiss Tamás is kapott védekező szerepkört. Hamar jött a túloldalon a ziccer, az addigi legnagyobb: van Nieff parádés indítása után Zahedi egy csel után éles szöből lőtt, a Banai kapusról kipattanó labdát kis híján Corbu kanalazta a kapuba, de nagyot mentett a gólvonalon Csongvai. Az ívószünet után a Ferencváros ellen bírált Zahedi pillanatai következtek, bár akkor lett volna az igazi a momentum, ha be is talál... Az irán csatár labdaszerzése után, Skribektől kapott kapott passzt, de fölé durrantott. A 38. percben végre gólt lőtt a Puskás Akadémia, méghozzá az elsőt a szezonban! Baluta beadása után a mélységből érkező Corbu középről helyezett ügyesen 17 méterről a kapu bal alsó sarkába, 1-0. Hullottak a műanyag palackok, és poharak is, az újpestiek dobáltak be mindent a pályára, ami a kezük ügyébe akadt, az ünneplő felcsútiaknak „nekieső” Antonovot pedig Batiknak kellett lehűtenie. Nem volt rossz a meccs, mindkét együttes bizonyítani akart, fel is villant háromszor a sárga lap az első félidő hosszabbításában!

A fordulást követően hamar betalált az Újpest, miután egy beívelt szabadrúgásnál van Nieff bizonytalanságát Diaby használta ki, és pofozta közelről a labdát a kapuba, de lesről - állapította meg a VAR. Ezt követően igyekezett eldönteni a mérkőzést a PAFC, amihez hellyel-közzel a lila-fehér védők is asszisztáltak. A 61. percben. Corbu szólózhatott végig a tizenhatoson belülre a vendég bekkek passzivitása közepette, a székely támadó pedig nem is hibázott, megszerezte második gólját is a találkozón, 2-0.

Mégsem nyugodhattak meg a felcsútiak, sőt! Pár perccel a gól után Skribek megkapta második sárga lapját, 10 főre fogyatkoztak a házigazdák. A hajrában az indulatok forrtak, de megőrizte az előnyét a Puskás Akadémia.



Puskás Akadémia FC – Újpest FC 2-0 (1-0)

Gól: Corbu (38., 61)

Kiállítva: Skribek (64.)