A pécsi születésű, de játékosként több klubot – többek között 2006-2007-ben a Felcsút SE csapatát is – megjárt vezetőedző Weitner Ádám június vége óta irányítja a piros-feketéket, és az elmúlt fordulók során három győzelmet, valamint két döntetlent zsebelt be új csapatával, ami azt is jelentette, hogy a tabella előkelő, 3. helyén várhatták tanítványai az összecsapást.

Az AFC csapatában ketten is játszottak korábban a pécsi kezdő tizenegyből, Makrai Gábor, valamint Mayer János is volt csapata ellen szeretett volna bizonyítani. A hazaiaknál Kártik Bálint a maródiak listáját vezeti Hornyák Marcell mellett, Mészáros Dávid és Janyickij Kirillo pedig csupán a kispadon foglalt helyet kisebb sérülés miatt.

A találkozó volt Szilasi Szabolcs játékvezető utolsó bajnokija, ahol közreműködött, így ez a meccs minden bizonnyal emlékezetes marad számára - igaz különösebb problémákat nem okozott számára .

Kellő óvatossággal indított mindkét együttes, majd a 14. percben az első kecsegtető lehetőséget a Pécs dolgozta ki, de Rácz László 5 méteres csúsztatása a kapu mellett hagyta el a játékteret. A játék csendesen folydogált egészen a 30. perciga, amikor Weitner Ádám kapott sárga lapot heves reklamálásáért. Aztán a 38. percben Tamás Nándor a jobb oldalról középre csavart, ám Helesfay Donát jól lépett ki kapujából és tisztázott a gólra éhes Gruber Zsombor elől.

A 49. percben ismét Gruber volt a főszereplő, és a találkozó addigi legnagyobb helyzetét hagyta ki, amikor a lesre játszó védők között egyedül lépett ki, megpróbálta ellőni a labdát a kapus mellett, ám ezt Helesfay lefülelte. Ezután pedig Kesztyűs Barna szabadrúgását tolta ki Auerbach Martin. A 68. percben ajtó-ablak helyzetet hagyott ki Baracskai Roland, aki a kapu előterében rosszul találta el a labdát…