– Magabiztosság és önbizalom tekintetében jól áll a csapat – jelentette ki széles mosollyal az arcán Timo Hübers. – Mindenki tudja, hogy nyerni kell, de eddig is ez volt a mottónk, így nem újdonság, hogy győzelemre törünk. Ha az odavágót megnyertük volna, akkor is győztesen kívánnánk zárni a visszavágót. Most vagyunk félúton, a második félidő most kezdődik. Hasonló helyzetben volt már a Köln, a cél, hogy korán gólt szerezzünk és viszonylag kényelmesebben játsszuk végig a mérkőzést.

A kölniek védője arról is beszélt, hogy problémamentesen utaztak, a szállással sincs gondjuk, s a Mol Aréna Sóstó játékterét is rendben találták. A hétvégi Bundesliga-fordulóban az Eintracht Frankfurt vendégeként 1-1-es döntetlent elérő 1. FC Köln sok-sok percen át csak cicázott a stadionban, majd három a kettes játékszituációkat gyakoroltak. A tréning folyamát Baumgart karizmatikus utasításai szakították meg olykor. A kölni keret lazán és magabiztosan edzett.

Járt már Magyarországon magabiztos csapat a Vidi ellenfeleként – nem távoztak innen boldogan...