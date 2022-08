A Soroksár SC az előző idényben is markáns tagja volt az NB II. mezőnyének, bár saját pályáján sebezhetőbbnek bizonyult, mint idegenben. Ennek ellenére a két csapat novemberi, csákvári összecsapásán három találatot pakolt be Zelizi Patrik hálójába. Más lapra tartozik, hogy mindez már a ha­zaiak 4-1-es vezetése után történt. A soroksári visszavágón, közel három hónapja azonban nem talált utat a labda a hazai kapuba, míg Lovrencsics Balázs és Damir Redzic bevette Auer­bach Martin ketrecét (2-0).

Tóth Balázs tökéletesen tisztában van azzal, hogy talán az új idény legnehezebb kilencven perce vár tanítványaira.

– Láttuk a Soroksár mindkét mérkőzését, remek csapat. Játssza a futballt, s ha teret kap az előrejáték során, életveszélyes. Ezt múlt hétfőn a Diósgyőr idegenbeli legyőzésével is bizonyította. Van négy-öt olyan labdarúgója, akik ezen a szinten kiemelkedő teljesítményre képesek. Észnél kell lennünk, ha pontot, pontokat akarunk szerezni – mondta a szakember.