Az Akadémia felnőtt együttese lassan egy hónapja dolgozik jégen, Anatoli Bogdanov gárdája már túl van két felkészülési mérkőzésen is. Először Debrecenben, majd hazai jégen játszottak a kék-fehérek a DEAC ellen, mindkét találkozó szoros eredményt hozott, de mindegyik alkalommal 3-2-re nyertek a hajdúságiak.

A korosztályos válogatott programok után a héten szinte teljes létszámmal készülhetett a FEHA19, péntek délelőtt pedig egy kétnapos ausztriai túrára indultak a fiatalok. Péntek 19.30-kor a Klagenfurt II, míg szombat délután a Red Bull Salzburg II. lesz az ellenfél. Mindkét együttes az Alpesi Ligában érdekelt.

– Elégedett vagyok azzal, ahogyan a srácok reagálnak a kapott feladatokra. Teszik a fiúk hozzáállása az edzésmunkához, nem dolgozhatunk kevesebbet, mint korábban. Még keményebben kell dolgoznunk, és mindig egyre magasabbra kell raknunk a lécet saját magunknak. Minden nap egyre jobbaknak kell lennünk – mondta a klub honlapjának Anatoli Bogdanov, a „Titánok” vezetőedzője.

Csollák Márkó a nyáron a MAC csapatától érkezett a koronázóvárosba, a fiatal védő még csak 20 esztendős, de két Erste Ligában eltöltött idény után a Fehérvár rutinosabb játékosai közé tartozik.

– Négy hete vagyok itt, nagyon jól érzem magam, úgy érzem, hamar befogadott a csapat. Fiatal vagyok még, de egy minimálisan több rutinom van a felnőttek között az elmúlt két szezon miatt. Jól érzem magam Fehérváron, jó a társaság – tekintett vissza Csollák, majd kitért a hétvégi túrára. –

Szeretném, ha a hétvégén jó játékot tudnánk bemutatni, az edzéseken egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a taktikára is, reméljük, ez majd meglátszódik a meccseken is.

Néhány fehérvári játékossal együtt stábtagként Arany Máté is ott volt az U20-as válogatottal egy rangos svédországi tornán, ahol a korosztályos nemzeti csapat a harmadik helyen végzett. A FEHA19 felnőtt együttesének másodedzője visszatérve a csapathoz bizakodva várja az ausztriai túrát, hiszen az eddigi két, Debrecen elleni mérkőzésen is biztató dolgokat látott a csapattól.

– A tesztmérkőzésektől mindig azt várjuk, hogy képet kapjunk arról, hol állunk éppen a felkészülésben. Volt már két találkozónk a Debrecen ellen, mindegyikből sokat tudtunk tanulni. Kifejezetten jól sikerült az a két mérkőzés, egy olyan csapat ellen, akikkel szemben mindig jól tudtunk játszani, de egyben nehéz is volt ellenük – tekintett vissza az eddig felkészülésre Arany Máté, a csapat mádosedzője. – A mostani két osztrák ellenfelünk is hasonló szervezeti szisztémában dolgoznak mint mi, azaz a fiatal játékosaikat hamar feltolják a felnőttek közé. Éppen ezért azt gondolom, hogy egy ugyanolyan agresszív, lendületes csapatok ellen játszunk majd, mint a mienk.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Hydro Fehérvár AV19 második, és egyben utolsó felkészülési mérkőzésére utazik szombaton Ljubljanába. A Volán már egy találkozón túl van, akkor Mariborban a Klagenfurt ellen léptek jégre Erdélyék megfiatalított csapattal, hiszen Hári, Bartalis, Olivier Roy, Terbócs István, valamint a hosszabb időre kidőlt Tim Campbell sem játszott. Vélhetően a jövő heti BL-rajt tükrében a keret nagy része lehetőséget kap Szlovéniában, hogy aztán Kevin Constantine együttese a csütörtöki fehérvári CHL mérkőzést a lehető legjobb formában várja a Zürich ellen.