Szendrei Ákos Szekszárdon született, majd Pakson nevelkedett. A 2019/20-as szezonban debütált az NBI-ben, második élvonalbeli idényében két gólt szerzett a Paksi FC mezében. 2021 szeptemberében igazolta le a felvidéki DAC, az előző szezonban két szlovák élvonalbeli bajnokin játszott, majd sérülés miatt kellett sokat kihagynia.

Szendrei utánpótlás-válogatott játékos, az U18-as és az U19-es csapatban is két-két gólt szerzett.

- Szeretnék minél több játéklehetőséget kiharcolni magamnak az edzéseken, és jó játékkal, gólokkal szeretném segíteni a Vidit. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, bízom benne, hogy sikeres időszak áll előttem és a klub előtt is. Túl vagyok a sérülésemen, újult erővel várom a szezont. Nagyon motivál az is, hogy újra ott legyek az utánpótlás-válogatottban, szeretném magamat ismét megmutatni címeres mezben is - fogalmazott a klub honlapján Szendrei Ákos.



- Ákos 2003-as születésű, korosztálya egyik nagy csatártehetsége, akinek a tavalyi sérülése miatt kicsit megtorpant a karrierje, de bízunk benne, hogy hamar visszanyeri régi formáját és segíteni tud majd a csapatnak. Ismerjük az utánpótlás-válogatottakból, asszisztens edzőnk, Preisinger Sándor dolgozott is már vele korábban, tud játszani csatárként, és az ék mögötti pozícióban is. Sok sikert kívánunk neki Vidi-mezben! - mondta a Mol Fehérvár FC sportigazgatója, Sallói István.