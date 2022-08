Legutóbb 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen és a Puskás Akadémia a Nagyerdei stadionban. Akkor is a Loki szerezte az első gólt, ahogy most is, és ezt most nem lehetett a villámlás miatti késői kezdésre fogni. A szombat estig visszafogott teljesítményt nyújtó házigazda viszonylag gyorsan előnyhöz jutott.

A 18. percben akár fordítva is lehetett volna, de Lamin Colley lövése után a gólvonalról tisztáztak a hazaiak. Három perccel később eldőlt az első találat sorsa, a közelmúltban igazolt Batik Bence kezezése miatt tizenegyest kapott a Debrecen. A büntetőt Dzsudzsák Balázs értékesítette, Tóth Balázs csak beleérni tudott a labdába, 1-0.

A félidő hajrájához közeledve ismét Colley került helyzetbe a vendégektől, lövése a kapufáról pattant ki. Majd ismét a PAFC gambiai légiósa került főszerepbe, amikor lerántották a tizenhatoson belül, ám a játékvezető által megítélt büntetőt ignorálta a VAR, mivel a Puskás támadója lesről indult.

A fordulás után aktívabb volt a Debrecen, majd a 66. percben Colley lőtt a kapuba, ám les miatt maradt a Loki előnye. Jól védekezett a Loki, mozgósított a PAFC, ám a támadások befejezése továbbra sem volt az igazi. Hornyák Zsolt, vezetőedző nem hiába mondta a lefújás után, hogy két meccsre való helyzetet hagytak ki.

Shahab Zahedi volt a kulcs az egysenlítésben. A bajnokságban először nem kezdett a DVSC ellen, viszont remekül szállt be a kispadról!

A 75. percben küldte be Hornyák-mester, és mindjárt fejjel veszélyeztetett. A 88. percben pedig megszerezte első gólját a szezonban!

Dicsérjük meg Colleyt is, az ő lövése pattant ki Hrabina Alex kapusról, amit aztán Zahedi vágott a kapuba, 1-1.

Zsinórban harmadik meccsen zárt 1-1-re a Puskás Akadémia, a Kisvárda, és a Kecsmeét után a Debrecennel is hasonló gólarányban osztozott meg a pontokon. Az előző szezonban öt forduló után - köztük a januárra halasztott Ferencváros elleni mérkőzésen - a tabella második fokán állt az együttes.

A teljesség igénye nélkül a Kisvárda, az FTC, és a Paks jól áll tavalyi önmagához képest. A Puskás Akadémia már kedden pályára lép a következő, hétközi fordulóban, a Mezőkövesd ellen itthon lehet javítani a mérlegen.

Jegyzőkönyv

Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC 1-1 (1-0)

OTP Bank Liga 5. forduló, Debrecen, Nagyerdei stadion. 3803 néző. Vezette: Berke (Berényi, Horváth Z.)

Debrecen: Hrabina - Baráth, Romancsuk, Charleston, Deslandes - Neofitidisz, Dzsudzsák - Bévárdi, Horváth K. (Babunszki 84.), Szécsi (Varga J. 92.) – Bárány (Sós 73.). Vezetőedző: Joao Janeiro.

Puskás: Tóth B. – Mezghrani, Batik, Stronati – Kiss T. (Skribek 60.), Favorov (van Nieff 75.), Corbu (Urblík 46.), Komáromi – Baluta (Zahedi 75.) – Colley, Puljic (Slagveer 60.). Vezetőedző. Hornyák Zsolt.

Gól: Dzsudzsák (21. – 11-esből), ill. Zahedi (88.)

Sárga lap: Komáromi (4.), Corbu (30.), Colley (51.), ill. Charleston (33.), Hrabina (79.), Deslandes (85.)