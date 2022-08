A megfelelő önbizalom, a győzelembe vetett hit nélkül nem is érdemes kifutni a pályára, így nem meglepő, hogy a labdarúgóknál is rengeteg különböző babonáról hallani. A Mol Fehérvár közösségi oldalára feltöltött videóból kiderül, hogy Marcel Heister és Kenan Kodro, milyen rituáléval készül a mérkőzésekre, ahogy azt tették, az Európa-konferencialiga-selejtező playoffkörének visszavágóját megelőzően is.

Marcel Heister közvetlenül a mérkőzés előtt mondta el várakozásait az összecsapással kapcsolatban a molfehervarfc.hu oldalon.