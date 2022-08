Ahogy már megszokhatták a futás szerelmesei a Kaufer Tamás futó által életre hívott Bence-hegyi félmaratonon, futáson két nap múlva eldördül a rajtpisztoly.

- A 8. alkalommal rendezzük meg a szokásos menetrend szerint. Távja ezúttal is 5,2 kilométer lesz, de a korábbi évekhez hasonlóan lesz azonban lehetőség arra, hogy két kört tegyenek meg az indulók, ez értelemszerűen duplázódik, azaz 10,4 kilométernek felel meg, illetve lesz háromkörös verseny, melynek távja 15,6 kilométer, míg ahhoz, hogy valaki teljesítse a félmaratont 20,8 kilométer teljesítésére lesz szükség. Nem megvetendő a pálya szintkülönbsége, amely 2,6 kilométeren 95 méter lesz. Augusztus 20-án, 8:30-kor rajtol a mezőny Velencén, a Bence-hegyi kilátó parkolójában. A verseny rendezésének apropóját az adta, hogy ott is szoktam edzeni. Amikor a felkészülési időszak elkezdődik, igazán a megyében nem nagyon lehet találni olyan hegyet, amely ehhez ideális lenne. Több éve minden tavasszal rendszeresen kijárok, és futkározás közben álmodtam meg, hogy itt egy versenyt lehetne rendezni, amellett, hogy maga a milliő, a panoráma is csodálatos. Velünk szemben előnyben vannak azok a futók, akik hegyes-dombos vidéken élnek, és egy-egy verseny alkalmával, mi, Dunántúlról érkezők, bizony kapkodjuk a levegőt. Várjuk azokat, akik a nemzeti ünnepet is aktívan, mozgással szeretnék tölteni. – tájékoztatta a Fejér Megyei Hírlapot az ötletgazda-főszervező.

A fenti parkolóból indulnak a résztvevők – lent, ezt nem lehetett megoldani, mert sehol nincs rá parkolási lehetőség.

Ezért „fordítva” indul a verseny, először le kell futni, majd fel. Nagyon magas a szintkülönbség. A táv magas 2,6 kilométer le, illetve 2,6 kilométer fel, tehát összesen 5,2 kilométer. Ezt a távot amúgy kimondottan szeretik a kerékpárosok is, ott eddzenek, mivel kifejezetten embert próbáló, és kemény. Fontos információ még, hogy az 500 méteres örömfutáshoz nem lesz majd szükség regisztrációra.

- A verseny rangját emeli, hogy Soós Péter ultrafutó már jelezte indulását, de ugyanez mondható el Chuck Norrisról, aki majd érkezik, mivel jelenleg ő tartja a pályacsúcsot a Bence-hegyen… - mondta nevetve Kaufer Tamás.