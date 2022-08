Összesen 43 magyar atléta indult a 12. Gyulai István Memorial Atlétikai Nagydíjon. Jó volt viszont látni az ARAK-ban nevelkedő, de már a Honvéd, illetve az MTK színeiben versenyző Takács Boglárkát a 100 sík, és Endrész Klaudiát a távolugrás mezőnyében.

Ami a hazai közönséget illeti, ezúttal is kitett magáért, nem hiába ragaszkodott az olaszok olimpiai bajnok magasugrója, Gianmarco Tamberi, hogy COVID-fertőzése után rajthoz álljon a meghívásos versenyen. A talján közönségkedvenc meg is nyerte a számot, úgyhogy a szaltót is bemutatta a szőnyegen.

Forrás: Árvai Károly

Armand Duplantis, a francia rúdugró győzelme nem volt kérdéses, csak annyi, hogy 6 méter fölé sikerül-e jutnia. Talán, ha szélcsendesebb lett volna hétfő délután a Bregyó...

400 gáton a nőknél az amerikai olimpia bajnok SidneyMcLaughlin vitte el a pálmát, és a legjobbnak járó Spiriev Bojidar trófeát is. A bájos futó 51.68-cal új versenycsúcsot repesztett, az öreg kontinensen még soha ilyen gyorsan nem futották le a számot.

Forrás: Árvai Károly

A férfi sprintereknél, 100 síkon világbajnoki visszavágót láthatott a publikum: a vb-n ezüstérmes Marvin Bracy 9.97-es idővel legyőzte a Memorial 2019-es győztesét, a vb-címvédő Christian Colemant.

A legszorosabb befutót a férfi 110 gát hozta! A jamaicai Rasheed Broadbell (13.12) célfotóval győzte le az amerikai világbajnoki címvédőt, Grant Hollowayt. A három dobogós, így a szintén amerikai Daniel Roberts egy századmásodpercen belül ért célba!

Forrás: Árvai Károly

A női 100 méteres gátfutásban a tavalyi Gyulai Memorialon Kozák Luca történelmi országos csúcsot futott, miután közel 40 éves rekordot döntött meg. Ez most nem Luca versenye volt, elakadt az utolsó előtti akadályban. 12.27-es versenycsúccsal a puerto ricoi Jasmine Camacho-Quinn versenycsúccsal nyerte a számot.

Összesen közel húsz számban hirdettek győztest. Székesfehérvár pedig közel egy évtizeden keresztül nagyon sokat nyert a Gyulai Memoriallal, a világ egyik legjobb versenyévé avanzsáló nagydíj feltette az atlétika világtérképére is a várost. Jövőre már a budapesti világbajnokság jegyében, a fővárosi új arénában rendezik a versenyt, amely főpróbája lesz a 2023. augusztusában sorra kerülő vb-nek.