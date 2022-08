A nyáron negyedik, egyben utolsó nyílt edzését tartotta a székesfehérvári Halesz parkban a Vértesi Tömegsport Egyesület, amely az IFK magyar kyokushin szervezettel közösen szervezte az alkalmakat. Az érdeklődőkkel egy új mozgásformát, a GFM, azaz a Ground Force Method különleges erősítő, és regeneráló gyakorlatokat is megismertették. A „sünök” edzései a dodzsóban folytatódnak, a VTE Székesfehérváron a Királysoron, valamint Zámolyon, Száron, Polgárdiban, Pátkán, Vértesacsán, Lovasberényben is várja a karatékákat, de a közeljövőben Beloianniszban, és Csákváron is indítanak csoportot.