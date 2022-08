Az Alba Fehérvár négy sportolót delegált a kecskeméti edzőtáborba, a grúzok és a szlovákok elleni, hazai, előkészületi mérkőzésekre, a horvátok elleni, rijekai edzőmeccsre, valamint a két, legutóbb vb-selejtezőre: a litvánok elleni, szombathelyi, továbbá a legutóbbi, csehek elleni, Chomutovban rendezett, a mieink bravúros győzelmével zárult találkozóra. Vojvoda Dávid biztos pont a nemzeti együttesben, a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal kulcsfigurának számít, valamint több összecsapáson szóhoz jutott Pongó Marcell, Szabó Zsolt és Somogyi Ádám is. Végül Vojvoda mellett Somogyi lett kerettag, Fejérből tehát ketten várhatják az Eb csütörtöki rajtját.

A mieink csütörtökön, 14.30-kor kezdenek Bosznia-Hercegovina együttesével, szeptember 3-án, szombaton, 20.30-kor az aktuális Európa-bajnok szlovénokkal mérkőznek, a folytatásban pedig a franciákkal, a litvánokkal és a házigazda németekkel találkoznak.

A felkészülési meccsek jól alakultak, a válogatott Kecskeméten kétszer találkozott a grúzokkal, egyszer a szlovákokkal, majd elutazott a horvát tengerpartra, ahol a házigazdákkal mérkőzött. Georgia ellen először 89-88-ra győzött a magyar együttes, a 17 pontig jutó Vojvoda Dávid vezérletével, másnap 78-75 állt az eredményjelzőn a lefújás pillanatában, szintén a mieink bizonyultak jobbnak. A szlovákokat szintén szoros meccsen, 72-67-re verték Ivkovic Stojan tanítványai, ezen a találkozón minden fehérvári kerettag szóhoz jutott, Szabó Zsolt 6, Vojvoda Dávid 4, Pongó Marcell és Somogyi Ádám is 2 pontot szerzett. Augusztus derekán a keret Opatijába utazott, Rijekában megmérkőzött a horvátokkal, a rendkívül erős házigazdák ellen remekül kezdett együttesünk, az első negyedet követően 17-24 állt a táblán, majd az NBA-ben érdekelt kosarasokkal felálló vendéglátók átvették az irányítást, végül magabiztosan, 84-64-re nyertek. A mieink legjobbja a Falco hátvédje, Perl Zoltán volt, 17 ponttal, Vojvoda 14-et tett a közösbe.

A magyar válogatott telt házas meccsen fogadta a litvánokat az Aréna Savariában

Fotós: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

Aztán jöttek a tétmeccsek, a litvánok elleni, szombathelyi, világbajnoki selejtezőn az utolsó percig meccsben voltak a mieink. Az NBA-ben és a legerősebb európai pontvadászaton, az Euroligában érdekelt játékosokkal tűzdelt baltiak ellen az élsportolói pályafutását az Albában kezdő, majd a spanyol élvonalban kiteljesedő, jelenleg a Real Madridot erősítő Hanga Ádám, valamint Vojvoda vezérletével a mieink remekül harcoltak, végül 88-78-as vereséget szenvedtek. Az Európa-bajnokságot megelőző utolsó felmérőn, a csehországi Chomutovban rendezett világbajnoki selejtezőn a fehérváriak közül csak Vojvoda jutott szóhoz, mindössze 3/3 pontot jegyzett, azonban kiosztott öt gólpasszt. Válogatottunk kiváló hajrával 82-79-re nyert, tehát jó szájízzel, komoly siker nyomán várhatja a kontinensviadalt.

A csehországi összecsapást követően következett a kerethirdetés, a csapat továbbindult Kölnbe, Szabó Zsolt, Pongó Marcell és Lukács Norbert pedig hazatért Magyarországra. Utóbbi szintén az Alba nevelése, a koronázóvárosban született, a Gáz utcában kezdett sportolni, lett NB I-es játékos. Azonban a 2021-22-es szezont követően lejáró szerződését nem hosszabbította meg, Szolnokon folytatja, így a nyári edzőmérkőzéseken már az Olaj sportolójaként szerepelt a keretben.

-Hasznosak voltak ezek a találkozók – mondja Forray Gábor másodedző, aki Pór Péterrel segíti a szövetségi kapitány munkáját. – A grúzok legalább olyan erősek, mint mi, szoros meccseken vertük őket, a szlovákoknál egyértelműen jobbak vagyunk, az északi szomszéd nagyon jól tartotta magát. Rijekában egy félidőn át partiban voltunk, aztán kijött a tudáskülönbség. A litvánokkal szemben remekül tartottuk magunkat, a világsztárokkal érkező északiak végül megnyerték az összecsapást. Pár nappal később, Chomutovban bravúros győzelmet arattunk a csehek felett, ezzel életben tartottuk a reményeket a 2023-as világbajnokság kapcsán, továbbá siker nyomán várhatjuk a most kezdődő Európa-bajnokságot.

Forray Gábor hosszú évek óta a magyar válogatott másodedzőjeként dolgozik

Fotós: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

A tréner a fehérváriak kapcsán elmondta, Vojvoda egy évtizede alapembere az együttesnek, kezdőként számolnak vele ezúttal is. Szabó Zsolt nagyon fontos kiegészítő ember, akire mindig lehet számítani, nem csak a palánk alatt, a mezőnyben is, a felkészülési mérkőzések többségén ezúttal is szóhoz jutott. Végül nem került be a keretbe, ahogy Pongó Marcell sem, utóbbira az elkövetkező időszakban hárul majd több szerep címeres mezben. Ugyanez vonatkozik Lukácsra is. Mindannyian szóhoz jutottak az előkészületi meccseken, a megszerzett tapasztalatokat később majd kamatoztathatják.

- Pongónak nehéz dolga van, ugyanis az ő posztján szerepel Vojvoda, Perl, Váradi, Benke, Somogyi és Hanga is, utóbbi hozza fel a labdát, adja a csapat ritmusát. A palánk alatt Szabó posztriválisának számít Rosco Allen, Eilingsfeld János, Keller Ákos és a honosított Mikael Hopkins. A 22 éves Somogyi az edzőmeccseken többet játszott, a vb-selejtezőkön kevés szerepet, taktikai feladatokat kapott, nagyon fiatal, tehetséges, szoknia kell a légkört, riválisai előtte járnak.

Forray szerint a kölni ellenfelek erősebbnek tűnnek, azonban nem érzi esélytelennek a csapatot. „Úgy gondolom, a litvánok ellen mutatott játék optimizmusra adhat okot, ugyanis ők a közvetlen világelithez tartoznak, végig ott voltunk a nyomukban, nem engedhettek ki egy pillanatra sem. Jobb csapat, mint mi vagyunk, mégis közel voltunk a hatalmas bravúrhoz. A meccs összképében nem volt benne a tízpontos vereség, a végén kaptunk két triplát, ezzel léptek el. Az Eb-t a bosnyákokkal kezdjük, leginkább ők verhetőek. Legjobbjuk, Jusuf Nurkic, a Portland centere elképesztő játékos, rajta kívül Dzanan Musa is nemzetközi klasszis, nemrég lett Hanga csapattársa az Euroligában legutóbb döntős Real Madridnál. Ráadásul posztriválisok, szerintem Hanga jobb nála. Ha a bosnyákokat megverjük, utána ha egy meccset sikerül valahogy nyernünk, továbbjuthatunk. Amúgy már az is nagy dolog, hogy ott vagyunk az Eb-n, egymás után másodszor, ez férfi válogatottunknak korábban soha nem sikerült.

A magyar válogatott kölni programja:

2022. szeptember 1., csütörtök:

14:30 Bosznia-Hercegovina-Magyarország (M4 élő, 14:10)

2022. szeptember 3., szombat:

20:30 Magyarország-Szlovénia (M4, 20:20)

2022. szeptember 4., vasárnap:

20:30 Franciaország-Magyarország (M4, 20:15)

2022. szeptember 6., kedd:

17:15 Magyarország-Litvánia (M4, 17:00)

2022. szeptember 7., szerda:

20:30 Magyarország-Németország (Duna World, 20:15)