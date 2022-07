Vértes 2010-ben került Székesfehérvárra, majd négy évvel ezelőtt külföldre igazolt. A most 22 éves jégkorongozó szerepelt az Ifjúsági Olimpia technikai versenyszámában, emellett oszlopos tagja volt a korosztályos válogatottaknak is. 2018-ban Finnországba igazolt, majd onnan az NAHL-ben érdekelt Aberdeen Wings csapatához került. Az Alaska-Fairbanks Egyetemen ösztöndíjas lett, jégre lépett az NCAA-együttesben is.

Négy év után a hazatérés mellett döntött a csatár, egyéves szerződést kötött a Hydro Fehérvár AV19-el, de adott esetben az Erste Ligás FEHA19 gárdájában is szerepet kap majd.

– Nagyon nehéz évem volt mentálisan és fizikálisan is, kétszer voltam COVID-fertőzött fél éven belül és azt láttam a legjobbnak a jövőm, valamint az egészségem szempontjából, játékosként és emberileg is, hogy olyan helyen folytatom a karrierem, ahol szeretet vesz körül. Fehérvár nekem az otthonom. Itt nőttem fel, minden ide köt. Szoros kötödésem van az edzőkkel, a szurkolókkal, a rolbással és a büféssel is - mindenkivel van egy történetem és kapcsolódásom. Nagyon izgatott vagyok, hogy az egyik fontos gyerekkori álmom valóra váltsam és bemutatkozhassak az ICE-csapatban is. Külön öröm számomra, hogy újra Kiss Dáviddal dolgozhatok, ő készített fel az Olimpiára is, minden szemrebbenésem ismeri és biztos vagyok benne, hogy jobb hokissá válhatok az ő és Kevin Constantine keze alatt. A magamba vetett hitem visz előre ebben a szezonban. Továbbra is hiszem, hogy megmászom a céljaimmal kitűzött lépcsőfokokat. Fehérvárra és erre a csapatra úgy tekintek, mint a családomra. Ezzel a hozzáállással fogok küzdeni minden egyes meccsen, hogy a családomért harcolok és remélem ezért mindenki szeretettel fogad itthon – nyilatkozta Vértes Nátán a Fehérvár honlapjának.