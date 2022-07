2022 júliusában új névvel és arculattal mutatkoznak be a székesfehérvári Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia felső korosztályai. A magyar válogatottnak és a Hydro Fehérvár AV19-nek is alapembereket adó nevelőegyesület tavaly Nemzeti Akadémia rangot kapott, ami azt jelenti, hogy a hazai hokis utánpótlásképzés kulcsfontosságú intézményévé vált. A klub logójában és arculatában is ki kívánja fejezni a Nemzeti Akadémia cím jelentőségét. Ezért az új idényben az akadémia felső korosztályai, az U16-tól az Erste Ligában játszó Fehérvári Titánokig egységes névvel és arculattal mutatkoznak be: ez a Fehérvár Hockey Akadémia, azaz a FEHA19.

2010 áprilisában alakult meg az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia, és az azóta eltelt tizenkét évben a legendás fehérvári játékos emlékét megőrizve fejlődött az utánpótlásműhely. Olyan játékosok kerültek ki az akadémia csapataiból, mint a Hydro Fehérvár AV19 és a magyar jégkorong-válogatott alapembere Erdély Csanád vagy Horváth Milán. Az Akadémia évről évre fejlődött, 2021 júliusában pedig egy újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett, amikor az U16-os korosztálytól fölfelé egészen az Erste Ligás Titánokkal Nemzeti Akadémiává vált a fehérvári nevelőegyesület.

Most újabb fontos pillanat érkezett el – az egyesület új néven, megújult külsővel folytatja működését. Az utánpótlás-intézmény felsőbb korosztályai, az U16-tól a felnőtt Erste Ligás együttesig Fehérvár Hockey Akadémia, röviden FEHA19 néven szerepelnek majd.

– A Nemzeti Akadémiává válás mérföldkő volt az életünkben, és ezt szerettük volna megjeleníteni és kifejezni az arculatunkban is. Két tapasztalt sportmarketing-szakember, Soós Balázs és Sári Péter vezetésével alapos, minden részletre kiterjedő tervezési folyamat áll mögöttünk, melynek során végig egyeztettünk Ocskay Gáborral is. Az alapkoncepció az volt, hogy hosszú távon használható, értéket képviselő, maradandó, ugyanakkor korszerű szimbólumot alkossunk. Fontos volt, hogy kifejezze kötődésünket Székesfehérvárhoz, és ezzel együtt megőrizze ifj. Ocskay Gábor emlékét is. Azt gondolom, hogy új arculatunk tökéletesen megfelel ezeknek az igényeknek. Bízunk abban, hogy mindenki szívesen fogadja, és a sportolók büszkén viselik már a következő szezonban – mondta az akadémia honlapjának az arculatváltásról Fekti István, a FEHA19 ügyvezetője.

– A Gábor nevével fémjelzett akadémia tizenkét éve, 2010 óta működik, nem is akárhogyan. Óriási elismerés, hogy tavaly Nemzeti Akadémiává váltunk. Ez újabb hatalmas lehetőséget ad arra, hogy egyre jobb játékosokat neveljünk. Bízom benne, hogy a FEHA19 következő évtizedekben a magyar jégkorong utánpótlásának kiemelkedő műhelye marad – tette hozzá id. Ocskay Gábor, a Fehérvár 19 Jégkororng Akedémia Alapítvány kuratóriumának elnöke.

– Az akadémiai rendszer megalakulását követően a székesfehérvári jégkorong újabb fejezetéhez érkezett. Megtisztelő és felemelő volt gyerekkori példaképünk nevét viselő, a sportág hazai életében vezető utánpótlás és felnőtt hokicsapat rebrandingjén dolgozni. Célunk és küldetésünk, hogy a fiatal jégkorongozók a klub hagyományainak megfelelő, legmagasabb szintű sportszakmai és személyiségfejlesztést kapják. Ennek megkerülhetetlen eleme az akadémia imázsának és kommunikációjának fejlesztése, modernizálása. Nem új logóban, hanem hosszú távon használható, komplex arculatban gondolkoztunk. Az első és legfontosabb szempont az „egység” volt. Olyan nevet és vizuális megjelenést kerestünk, ami egyszerre képviseli az Akadémia értékeit, a fiatalok igényeit, ugyanakkor utal a helyi, szakmai és a személyes hagyományokra is. Formailag rövid, könnyen megjegyezhető, de szakmaiságot, letisztultságot sugárzó nevet kerestünk. Az erőt és stabilitást mutató embléma egyszerre idézi Fehérvár bástyáit és a sportolók rendíthetetlenségét, így foglalva össze a FEHA19 értékeit – összegezte a tervezési folyamatot Soós Balázs, az Akadémia marketingkonzultánsa.