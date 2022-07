Fejér megyei szempontból is volt érdekessége az Eger vízilabdacsapatának szezonnyitó sajtótájékoztatójának. Kiderült, hogy a női csapat elsőosztályú együttesében folytatja pályafutását két dunaújvárosi pólós is, Szilágyi Dorottya és Szellák Csenge. Előbbi válogatott játékos kapcsán visszatérésről is lehet beszélni, hiszen két évvel ezelőtt a heves megyei alakulatból érkezett Dunaújvárosba Szilágyi.

Nem az ő az egyetlen válogatott távozó a DFVE-ből, korábban kiderült, hogy Gurisatti Gréta az FTC-hez igazol.