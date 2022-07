A múlt heti mérkőzésen a Vidi nem kezdett jól, az azerbajdzsáni csapat meg is szerezte a vezetést, de a szünet előtt szerencsére Kodro egalizálni tudott. Az 1-1-es félidő után a második 45 percben már nem hagyott sok nyitott kérdést a győzelem körül a Fehérvár és végül magabiztosan, 4-1-re nyertek Rusék. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy bár fölényben voltak a piros-kékek, a Gabalának is volt egy nagy lehetősége még szorosabbá tenni a párharcot. A háromgólos előny kényelmesnek tűnhet, de remélhetőleg nem bízza el túlságosan magát Michael Boris alakulata. Ahhoz, hogy a Fehérvár bajba kerüljön, 3-0-ra kellene győzni a Gabalának, ami a múlt heti mérkőzés tükrében szinte lehetetlennek tűnik, a Vidi jól, helyenként magabiztosan játszott a Mol Aréna Sóstóban. A piros-kékeket szállító gép bár háromórás késéssel indult, de végül helyi idő szerint kora délután a gárda elfoglalhatta szálását, majd este a mérkőzés helyszínén vezényelt edzést a Michael Boris vezette szakmai stáb.

A csapattal kapcsolatban az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott, a sajtóban két távozó neve merült fel. Az egyik pletyka szerint Rus Adrián Nagy Ádám csapattársa lehet a Seria B-ben, a Pisa gárdájában. A román válogatott védő a hírek szerint jóval többet keresne fehérvári bérénél. Elvesztése fájó lenne, hiszen a védelem egyik oszlopáról van szó, aki az előre játékban is fontos láncszem. Ezt bizonyította az EKL-selejtezőn is, ahol veszélyesen játszott, sőt fontos gólt is szerzett. Román sajtóhírek szerint Rus már el sem utazott a Vidivel, hanem ügynökével Olaszországban tartózkodik, a Fehérvár 800 ezer eurót kaphat a játékosért. Csoboth Kevin belföldön válthat klubot, a tavasszal Szegeden kölcsönben futballozó szélső bár Boris mester kezei alatt kezdte el a felkészülést, közel sem biztos maradása a Fejér megyei alakulatnál, a Nemzeti Sport információi szerint Újpesten köthet ki a 22 éves játékos.