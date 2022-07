Kovácsik Ádám 16 évesen került ki Olaszországba a Ferencvárosból, ott először a másodosztályú Reggina kötelékébe tartozott, ahol felkészülési mérkőzésen a felnőttek között is bemutatkozott. Ezután kölcsönben szerepelt több olasz együttesben, majd 2015-ben hazatért, és a Videoton FC kapusa lett. 2018-ban első számú kapusunkként nagy szerepet vállalt a Vidi harmadik NB I-es bajnoki címében. 2016-ban, 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban ezüstérmet, 2021-ben bronzérmet, 2019-ben Magyar Kupát, 2021-ben kupaezüstöt nyert. 2018-ban az Európa Liga csoportkörébe jutott a csapattal.

A felnőtt válogatottban 2017-ben mutatkozott be, amivel ő lett a klub történetének 51. válogatott játékosa. A Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) 2017-ben és 2018-ban is a szezon legjobb kapusának választotta meg és bekerült az idény álomcsapatába is. Összesen 195 tétmérkőzésen állt a kapuban Vidi-mezben, 76-szor érintetlen maradt a hálója, ennél többször – 100 alkalommal – csak Disztl Péter óvta meg a góltól a piros-kékek kapuját.

Kovácsik Ádám számos bravúrral járult hozzá a remek eredményekhez, a 2018-as, bajnoki címmel végződő tavasz során 13 bajnokin mindössze négy gólt kapott, tizenegyes-statisztikái pedig egészen kiválóak, hiszen 19 büntetőből csak 12-szer voltak eredményesek vele szemben az ellenfelek.

A nemzeti csapatoknál is számításba vették, tagja volt az Egyiptomban bronzérmet szerzett U20-as válogatott keretének, majd Bernd Storck irányítása alatt meghívót kapott a Lettország és Portugália ellen készülő keretbe, ahol ugyan pályára nem lépett, de egy barátságos mérkőzésen, Luxemburg ellen ő állt a kapuban, címeres mezben.

– A sérülésem után kevesebbet tudtam védeni, most újra játékba szeretnék lendülni – hangsúlyozta Kovácsik Ádám immár az új csapata honlapján. – Meg szeretném mutatni, hogy ugyanolyan teljesítményre vagyok képes, mint a sérülésem előtt.