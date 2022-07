A Puskás Akadémiát talán eddigi legnehezebb feladata várja a nemzetközi kupában, ugyanis portugál ellenfelet, a Vitória Guimaraes csapatát kell legyűrnie. Hogy megugorja a szintet, az ausztriai edzőtábor utolsó felkészülési mérkőzését a német Bundesliga legutóbbi szezonjában kilencedik helyen záró Hoffenheim ellen játszotta. Méghozzá Kitzbühelben, a síugrás, lesiklás, és tiroli hegyek, völgyek otthonában.

A feladat alapvetően nem tűnt megugorhatatlannak, mert bár a Hoffenheim támadott többet, a PAFC-nak is voltak a helyzetei. Előrelépés a Slavia Praha elleni felkészülési meccshez, hogy veszélyesebben játszottak Nagy Zsolték. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az első félidőben két gólt is kaptak.

Már a negyedik percben ráijesztett Szalai Ádám egykori csapata a Fejér megyeiekre, de lesállásból került a labda a hálójukba. Yoel van Nieff révén jött az első kapura lövés szabadrúgásból, a Hoffenheim kapusa hárított. Aztán a németek percei következtek: előbb egy Kiss Tamás fején megpattanó lövésből megszerezték a vezetést Robert Skov révén, majd Andrej Kramaric-ról sikerült lemaradni egy szögletnél. A horvát köszönte szépen, és befejelte a kapuba a labdát.

A félidőben teljes sorcsere következett a Hoffenheimnél, Hornyák Zsolt három helyen frissített.

Az 56. percben kis híján tovább növelte előnyét a Bundesliga-csapat, de Munasz Dabbur a keresztlécre pörgette a labdát.

10 perccel később igazán minőségi kontrát vezetett saját alapvonaláról a Puskás Akadémia! A magasan letámadó németeken, mint a villám úgy járt át a labda, kár, hogy a kapu előtti befejezésre már nem maradt elég energia: Luciano Slagveer, majd Alexandru Baluta lövése is a blokkba vágódott. A hajrá felé járt az óra, amikor Tóth Balázsra volt nagy szükség a kapuban, kis híján öngól született. Klasszikus értelemben vett PAFC-gól azonban nem, mivel Slaagver hiába lőtt a kapuba egy elé hulló labdát, les miatt maradt a 2-0.

A Puskás Akadémia egy hét múlva már a Konferencia-liga selejtezőjének párharcában lép pályára, ott kell megugrani a szintet!

Hoffenheim - Puskás Akadémia 2-0 (2-0)

Gól: Skov, Kramaric