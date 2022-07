Tizenöt évesen került Fehérvárra az utánpótlás-válogatott irányító, Kass Balázs, aki a 2020–21-es szezonban mutatkozott be az élvonalban. Első idényében hat, a másodikban nyolc meccsen kapott szerepet. A több játéklehetőség reményében váltott, a Pethő Ákos dirigálta Nyíregyháza csapatában folytatja karrierjét. – Szegeden kezdtem kosarazni, lettem korosztályos válogatott, Góbi Henrik figyelt fel rám, ő invitált Fehérvárra. Próbajátékokon vettem részt, megfeleltem, 2017 nyarán kerültem Fejérbe, itt kezdtem a középiskolát.

Jól éreztem magam a klubban és a városban is, sokat köszönhetek az Albának, azonban több lehetőséghez szeretnék jutni – mondta a kosaras. – Nagyon jól ismerem Balázst, Fehérváron négy évet dolgoztam, végig a játékosom volt – közölte a nyírségiek trénere, Pethő Ákos. – Fiatal, okos irányító, jó versenyző, a legnehezebb pillanatokban is képes segíteni a csapatot. Fel kell vennie az A csoport ritmusát, ehhez mérkőzéseket kell játszania. Kass távozik, Góbi Marcell viszont két évet hosszabbított, aláírta élete első profi szerződését. Rövidesen hosszabbít Takács Milán is.