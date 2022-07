Góbi Marcell két éve, a 2020-21-es szezont megelőzően edzett először az Alba felnőtt csapatával, a folytatásban is gyakran tréningezett az első csapattal. A tavasszal mutatkozott be az NB I-ben, a bajnok Falco ellen.

-Örülök, hogy az Albában folytathatom. A megállapodással nem töltöttünk sok időt, az elképzeléseink találkoztak. Az egyesület kétéves szerződést ajánlott, amit boldogan fogadtam el. Hat évvel ezelőtt, a Gáz utcában kezdtem a pályafutásomat, remélem, még sokáig magamra ölthetem a kék-fehérek szerelését. Két éve, a nyári felkészülés kezdetén gyakoroltam először a felnőttekkel, de az első mérkőzésre az első csapatban idén tavaszig várnom kellett. A bemutatkozásomra április 9-én kerül sor, a Falco ellen Szombathelyen, ezen kívül még hatszor kaptam lehetőséget. A szezonban többször éltem át nagyszerű pillanatokat, az U20-as bajnokságban a Paks ellen 47 pontot dobtam a szezon első meccsén. A felnőttek között a legkedvesebb számomra az, hogy a playoff első körében, 3-0-s söpréssel vertük a Sopront a rájátszásban, nagyon együtt volt a csapat, mindenki küzdött egymásért. Szomorú pillanat volt az U20-as bajnokságban, hogy lecsúsztunk az országos döntőről, a felnőtt bajnokságban pedig az elődöntő utolsó meccsén, a Falco elleni hosszabbításos, kétpontos vereség. Összességében hagyott kívánnivalót maga után a szezonom, a sérülések miatt, annak persze nagyon örülök, hogy bemutatkozhattam az NB I-ben.

A fiatal tehetség úgy gondolja, a játék minden területén nagyon sokat kell fejlődnie, legyen az fizikális, mentális vagy technikai elem.

Kass Balázs Nyíregyházán folytatja élvonalbeli, kosaras karrierjét

- Az Albában egyre nagyobb szerephez szeretnék jutni, hosszú távon pedig meghatározó játékos lenni Magyarországon, valamint nagyszerű lenne az elkövetkező években bemutatkozni a nemzeti csapatban. Eddig amatőr szerződésAnnak különösen örülök, hogy életem első, profi szerződését ott írhattam alá, ahol kosárlabdázni kezdtem, továbbá apukám komoly sikereket.

Kass Balázs a Nyírségben folytatja pályafutását. Szegedről került Fejérbe 16 évesen, korosztálya egyik legnagyobb tehetségének számított, így kezelik a jelenben is. 2020-ban mutatkozott be az Alba élvonalbeli csapatában, de a több játékelehetőséget az U20-as bajnokságban kapta, ahol a mögöttünk hagyott idényben 20,44 pontot átlagolt, teljesítmény index, azaz VAL tekintetében (27.6) az ötödik, gólpasszban (4.64) a mezőny hetedik legeredményesebb játékosa volt.

– Nagyon jól ismerem Balázst, Fehérváron négy évet dolgoztam, az összeset együtt töltüttük, végig a játékosom volt – közölte a Nyíregyháza vezetőedzője, Pethő Ákos, aki tavaly nyáron tért vissza szülővárosába, átvette a frissen NB I-be jutó felnőtt együttes irányítását, akiket a Magyar KUpa nyolcas döntőjébe vezetett, majd gond nélkül tartott a legmagasabb osztályban.

Vezetésével korábban az Alba fiataljai az U16-os korosztályban egyszer győztek, az U20-as bajnokságot pedig kétszer nyerték. Tavaly júniusban az U20-as pontvadászaton ezüstérmet szereztek, a Körmend verte őket a Ludovika Arénában.

– Balázs fiatal, okos irányító, aki mentálisan nagyon erős – folytatta Pethő. - Jó versenyző, az utánpótlásban a legnehezebb pillanatokban is képes volt segíteni a csapatot. Fizikailag sokat fejlődött, jó alapokkal rendelkezik, de ezen a területen még lehet mit csiszolni, valamint fel kell vennie az A-csoport ritmusát, amihez mérkőzéseket kell játszania. Fehérváron nagyon jó közegben volt, de a válogatott hátvédek és légiósok mellett kevés lehetőséget kapott. Ez jó esély neki, hogy más célokért küzdő csapatban megvesse a lábát az élvonalban. Igazából irányító, de hátvédként is bevethető. Nálunk sokkal több esélye van a bizonyításra, mint lenne Fehérváron, ahol Pongó Marcell és Takács Milán is előtte van a listán, valamint elképzelni nem tudom, hogy a mindig dobogóra hajtó Alba nem igazol külföldi irányítót. Tehát hárman biztosan előbb kerülnének parkettre, mint Kass. Úgy gondolom, jó döntést hozott, hogy minket választott. Nálunk sok lehetőséget kap majd.