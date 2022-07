A szlovéniai tornára esélyesként utazott el ifj Kiss Szilárd együttes, hiszen ez a korosztály az utóbbi években szinte egy nagy versenyről sem távozott dobogós hely nélkül, sőt az estek többségében a legfényesebb érem került a lányok nyakába. Ezúttal is kiválóan rajtolt a junior válogatott a világbajnokságon, a keretben ott volt az FKC játékosa, Besszer Borbála, és a dunaújvárosi Farkas Johanna is. Mindketten alapemberei voltak az együttesnek, Farkas a torna második felére csapat egyik legeredményesebb játékosává nőtte ki magát. A csapat magabiztos győzelmekkel menetelt Szlovéniában, talán az első nehezebb falat a negyeddöntőben jött, ahol Dánia ugyan még félidőben vezetett, de a mieink végül 31-26-ra nyertek. Az elődöntőben Svédországot nyolc góllal verte Magyarország, majd jött a finálé, ahol a norvégok két góllal jobbnak bizonyultak.

– Nagy váltás volt a mérkőzések között, de az volt a fejünkben, hogy nyerjünk, hiszen ez az egyetlen lehetőség a továbbjutásra. Így is álltunk hozzá ezekhez a találkozókhoz. Az elején kicsit meg voltunk illetődve, de a nyolcaddöntő második félidejére már megtaláltuk önmagunkat és a saját játékunkat tudtuk játszani – tekintett vissza lapunknak a tornára Farkas Johanna. – Összességében Nagyon jól éreztük magunkat végig, úgy gondolom, hogy szép eredményt értünk el. Bár az aranyéremért mentünk, az ezüst is szépen csillog szerintem.

Sok ideje nem volt a pihenésre Farkasnak, nagyjából két hetes szünetet követően elkezdődött az új idényre való felkészülés Dunaújvárosban.

– Először a családommal nyaraltunk Törökországban, jó volt végre velük lenni és pihenni. A második hetet otthon töltöttem és igyekeztem még pihenni, viszont ott már készülődtem, mivel azon a hétvégén jöttem vissza Dunaújvárosba. 18-án kezdtük el a közös munkát a DKKA-nál, ugyan nem volt sok ez a két hét, de úgy érzem kipihentem magam, fel tudtam töltődni, és már vártam, hogy visszajöjjek, régen láttam a csapattársaimat.

Az idei szezontól már nem Vágó Attila irányítja a Kohászt, a tréner helyét Rapatyi Tamás veszi át.

– Attila nagyon sokat segített abban, hogy hogyan is irányítsak egy NB I-es csapatot, bizonyos szituációkat hogyan kezeljek a pályán. Segített a tanácsival abban, hogy gyorsabb legyek, fejlődjön a cselezőkészségem, sokat köszönhetek neki is – nyilatkozta az irányító. – Tamás nagyon szimpatikus edző, jól indult a kapcsolat közte és a játékosok között is. Kemény edzéseink vannak, de tetszik benne, hogy minden alkalommal elmondja mit miért csinálunk. Ez által mi is rengeteget tudunk fejlődni.

Napi két edzéssel készül a Kohász, a tervek szerint hat edzőmérkőzést biztosan játszik a DKKA. Augusztus 4-én és 5-én a ŽRK Podravka Vegeta Koprivnica csapatával játszanak a Fejér megyeiek zárt kapuk mögött, majd utána a a dunaújvárosiak utaznak Horvátországba egy rövid edzőtábor erejéig. A későbbiekben egy MTK elleni hazai, illetve egy Mosonmagyaróvári KC elleni idegenbeli találkozó is tervben van.