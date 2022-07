A 44-szeres válogatott Vincze István által irányított komáromiak ellen nem sok ellenállást tudott kifejteni a vérátömlesztésen átesett Bicskei TC gárdája. A vendéglátók a Szűcs L. – Gaszner, Hirman, Lakatos, Száhl – Bori, Dencinger, Kincses – Savanya, Sóron, Lassú. Csere: Varga L., Mlinárcsik, Pekowski, Molnár A., Kovács Á., Vicz, Nyúl, Botlik összeállításban kezdték az igazán nemzetközi mérkőzést, hiszen a Komarnóban kameruni, szerb, macedón, magyar, sőt a mongol válogatottban két gólt szerző, a Puskás Akadémiában és a Csákvárban is megfordult Ganbold Ganbayar is pályára lépett. De a 40-szeres szlovák válogatott, az NB I.-et is megjárt Saláta Kornél neve is ismerős lehet a szurkolók számára.

Bicskei TC – Komarno 0-5 (0-2)

Gól: Kovacevic (2), Szőcs, Druga, Tóth.