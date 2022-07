Hatalmas taps fogadta az újvárosi, NB III-as együttest erősítő támadót, Szepessy Róbertet és édesanyját, Szepessyné Azari Évát. A Ferencvárossal és a Győrrel is bajnoki aranyat szerző Szepessy László fia, valamint neje meghatódva hallgatta a méltató szavakat. „Szepi” - a futballpályákon mindenütt így ismerték -, egykori élvonalbeli gólvágó idén januárban, 72 évesen távozott az élők sorából. Budapesten született, az acélvárosban telepedett le és alapított családot. Az ország egyetlen stadionjában sem kellett bemutatkoznia, különleges személyiség volt, szókimondó, hamiskás mosollyal előadott régi történetei, jókedvet sugárzó mondatai feledhetetlenek. A másodosztályú dunaújvárosi gárdához 1975-ben érkezett, a szezon végén, a csapat megalakulásának negyedszázados évfordulóján bajnoki címet szereztek, feljutottak az elitbe. A gárda alapembere volt, gólkirály lett 16 találattal. Az 77-78-as bajnokságban a Kohász-időszak legjobb eredményét érték el, a szakvezető, Novák Dezső irányításával az NB I-es pontvadászat 7. helyén zártak.

Szepessy László 1975 és 78 között, valamint 1985-ben, a krónikák szerint összesen 160 alkalommal öltötte magára a Kohász mezét, 47 gólt szerzett. Emlékezetes csaták, nagy győzelmek, balszerencsés vereségek részese volt. Újvárosban megtalálta élete párját, az ugyancsak kiváló sportolót, Dunaújváros első válogatott kézilabdázóját, Azari Évát. Játékos-, majd edzői pályafutása sokfelé sodorta, de a bázisa, az otthona Dunaújváros maradt. A kalandvágyó, vagány fiatalemberből gondoskodó, hétgyermekes édesapa, majd később többszörös nagyapa lett. A sport főszerepet kapott a Szepessy család életében is: Dávid és Robert fia futballozott, utóbbi jelenleg is a Dunaújváros PASE csapatkapitánya, Gergő, Máté, Bálint jégkorongozott.

A helyi labdarúgás mindig is szívügye volt. Négy szakaszban is edzősködött Dunaújvárosban, nehéz, szinte reménytelen időszakokban is vállalta a feladatokat. Továbbá rendszeresen segítette a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tevékenységét. Az amatőr labdarúgás, a grundfoci - ahonnan ő is indult - elkötelezett támogatója volt. A DLSZ posztumusz elismerését 2022-ben Szepessy Lászlónak ítélték.

Tisztelet-díjat kapott Maróti Zsolt, aki sokat tesz a város labdarúgásáért, ugyanezen elismerést adományozták az FMLSZ igazgatójának, Schneider Bélának, aki immár tizenkét éve vezeti a megyei futballszövetséget. Az év játékvezetője Barabás Mihály lett, a Pro Sport-díjat Zemankó Zoltán, a Dunaújváros Futsal főtitkára és csapatvezetője kapta.